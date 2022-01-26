استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، امس رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.



وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان إنه أجريت لرئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي مراسم استقبال رسمية.



وبعد ذلك عقد الأمير محمد بن سلمان والجنرال برايوت تشان أوتشا، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.



وكان رئيس الوزراء التايلندى، قد وصل في وقت سابق امس إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي.



وأعلنت وزارة الخارجية السعودية قبل ذلك أن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.