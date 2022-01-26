ضبط الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يشتم صحافيا في شبكة «فوكس نيوز»، واصفا إياه بأنه «ابن ساقطة غبي» على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض. وبينما كان الصحافيون يهمون بالمغادرة سأل مراسل شبكة «فوكس نيوز»، المفضلة لدى المحافظين، الرئيس بايدن إن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا قبل الانتخابات النصفية. ورد الرئيس الديموقراطي الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لايزال مفتوحا بتهكم «انه ميزة عظيمة، المزيد من التضخم»، قبل أن يسمع وهو يتمتم «يا له من ابن ساقطة غبي». وفي السابق كان البيت الأبيض يهرع لشرح أي زلة لبايدن أو التراجع عنها، لكن هذه المرة بدا أنه لم يجد أي مشكلة في التأكيد على ما تفوه بايدن بحق دوسي، حيث تضمن محضر الجلسة تعليق الرئيس بالكامل، ما يعني ان العبارة ستجد طريقها للحفظ في السجل الرسمي التاريخي.