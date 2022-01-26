حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن روسيا ستدفع «ثمنا باهظا جدا» إذا شنت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، مشددا على أن باريس وبرلين متفقتان على ضرورة نزع فتيل التوتر في هذه الأزمة.



وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس إنه «إذا حصل هجوم، سيكون هناك رد، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظا جدا».



وأضاف أن فرنسا وألمانيا «متحدتان» في الدعوة إلى خفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، لافتا الى أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا يوم الجمعة المقبل سبل لتهدئة الأزمة.