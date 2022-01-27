أبقت لجنة الأحمدي في المجلس البلدي على جدول أعمالها طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أراض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور وذلك لدعوة الجهات المعنية.



وقال رئيس اللجنة حمدي العازمي انه تم تأجيل اقتراح العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق صباح الأحمد إلى الوفرة «الطريق الجديد» وذلك لدعوة صاحب الاقتراح، وإحالة الكتاب المقدم من احدى شركات الأعلاف والمواشي بشأن مسلخ منطقة الوفرة الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل.



وأضاف العازمي: أبقت اللجنة على جدول أعمالها كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الاقتراح المقدم من الأعضاء د.على بن ساير، د.حسن كمال، بتخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة، ووافقت على طلب شركة المشروعات السياحية تحويل نقطتي وقود بحرية ضمن منتزه الخيران، والموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لفرع التموين بمنطقة جابر العلي قطعة 8 لجمعية جابر العلي التعاونية.