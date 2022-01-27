أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية الكويت أمس عن انه تم توجيه 360 تنبيها لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتحرير 46 محضر مخالفة بمحافظة حولي في شهر ديسمبر الماضي.



وقال رئيس فريق الطوارئ بالإنابة عبدالله القعود في بيان صحافي انه تمت إزالة 19 تعديا على أملاك الدولة، كما تم الكشف على 44 شكوى هاتفية وإغلاق 4 محلات وإعطاء 4 أوامر فتح وإزالة 37 إعلانا في الساحات والميادين، إضافة إلى إجراء 15 أمر صلح لـ 15 مخالفة.



وأكد القعود مواصلة الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، لافتا الى عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.