بداح العنزي



استقبل رئيس المجلس البلدي صباح أمس أسامة العتيبي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي.

واطلع الخروصي على آلية وسير العمل في المجلس، وتبادل مع العتيبي الهدايا التذكارية.



من جهة اخرى، تقدم 5 من أعضاء المجلس البلدي بكتاب الى رئيس المجلس لطلب عقد جلسة غير عادية نتيجة لعدم اكتمال النصاب في الجلسة السابقة.



وقال الأعضاء في كتابهم: رغبة في الإسراع بالبت في قرارات المجلس البلدي واستنادا إلى ما ورد في نص المادة 15 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن البلدية، والتي تنص على انه يجوز دعوة المجلس إلى جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة أعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه.



ولذا فإننا نتقدم بطلب عقد جلسة غير عادية في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين، وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:



٭ جدول اعمال الجلسة السابقة للمجلس



٭ مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات



٭ تعديل لائحة مظلات ومواقف السيارات



٭ مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.



٭ مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات