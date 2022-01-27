القاهرة خديجة حمودة ـ ناهد إمام



نعت مؤسسة «أخبار اليوم» امس الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح امس.



وقالت المؤسسة ان الفقيد يعد أحد رواد الصحافة المصرية وهب حياته في الدفاع بقلمه عن قضايا الوطن وكانت له العديد من المواقف المشهودة واتسمت حياته المهنية والنقابية بمسيرة عطاء كبيرة.



رحم الله الفقيد الكبير، وندعو الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل ما قدمه لخدمة قضايا وطنه ومهنته في ميزان حسناته.



كما تتقدم مؤسسة «أخبار اليوم» لأسرته الصغيرة واسرته الصحافية الكبيرة بخالص العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.



من جهته، نعى أحمد اسماعيل بهبهاني، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية، الكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار أخبار اليوم» السابق، ورئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» السابق والذي وافته المنية صباح امس.



وقال بهبهاني: بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، ونتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الجماعة الصحفية المصرية والعربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وأكد بهبهاني أن الصحافة المصرية والعربية فقدت أحد كتابها المتميزين على مستوى مصر والعالم العربي، مشيدا بمسيرة عطاء الفقيد وما يكتبه ويطرحه من أفكار وقضايا لصالح الوطن والشعب المصري بكل مهنية وموضوعية وصدق وأمانة.



وقال: «الخليج» تتقدم من المغفور له بإذن الله بخالص العزاء، وتدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).



كما نعى مجلس نقابة الصحافيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الكاتب الصحفي ياسر رزق، وأكد مجلس النقابة، في بيان له، أن رزق ترك إرثا كبيرا من العمل والابداع في كل مكان عمل به، كما كان الراحل مثالا للصحافي المهني الوطني المدافع عن الحقيقة وهموم المواطن وقضايا الوطن.