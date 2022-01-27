القاهرة - هالة عمران وناهد إمام



قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%.



جاء ذلك خلال استعراض نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021 وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.



وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).



إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء، تقريرا من د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.



واستعرض عبدالغفار معدل التطعيم دوليا خلال شهر يناير 2022، والموقف التنفيذي للتطعيم في مصر، منوها إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ ٣٧.٠٣٧.٥٢١ جرعة، فيما بلغت الجرعة الثانية ٢٥.٢٠٢.٣٠٢ جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن ٦٢.٨١٩.٩٣٥ جرعة، مشيرا إلي أن هناك نحو ٧٣.٢٠٤.٦٩٥ جرعة متاحة.



وفي سياق متصل، استعرض الوزير موقف التعاقد لتوفير عقار «باكسلوفيد» و«إيفوشيلد»، وعقار «المولنيبيرافير» وتصنيعه محليا، لافتا إلي أن عقار «باكسلوفيد» من إنتاج شركة «فايزر»، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية وهيئة الدواء الأوروبية، حيث أنهت مصر التعاقد مع الشركة المنتجة للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.



وفيما يخص عقار «إيفوشيلد»، أشار الوزير إلى أنه من إنتاج شركة أسترازينيكا، وتعاقدت مصر على توريد جرعات منه تكفي لعلاج 50 ألف شخص، والمتوقع وصوله خلال اليومين المقبلين، أما عقار «المولنيبيرافير» فهو من إنتاج شركة ميرك، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية وهيئة الدواء الأوروبية، ونجحت مصر في التعاقد على جرعات منه من خلال منظمة «اليونيسيف» بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والذي منح رخص الاستخدام الطارئ والإنتاج المحلي، وانتهت عدة شركات وطنية من تصنيعه.



في سياق آخر، شهد د.مصطفى مدبولي، ترافقه د.إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».