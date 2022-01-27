القاهرة - ناهد إمام



انطلقت مساء امس، فعاليات مؤتمر «الترجمة عن اللغة العربية جسر الحضارة»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الـ 53، والمنعقد خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير، وتحل عليه دولة اليونان ضيف شرف المعرض.



وشهد حضور انطلاق مؤتمر مصر الدولي للكتاب كل من وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والشيخة بدور القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وسفير دولة اليونان نيكولاس جاريليديس، والناقد الكبير د.صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، ود.علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.



وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها لافتتاح مؤتمر الترجمة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، إن المؤتمر يمثل الفاعلية الأهم ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب، إذا يعد بداية مهمة انطلاقا من الثقافة المصرية والعربية تجاه العالمية، تجدد من خلاله الهوية العربية رونقها حول العالم بفعاليات وندوات لدعم الترجمة.



وقالت د.إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب مع تدشين الجمهورية الجديدة، إنما يأتي إيمانا بأن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، وأن القراءة أساس الحياة، مؤكدة أن القاهرة ومعرضها كانت من أكثر 50 عاما، وهي قبلة المعرفة.



وتابعت وزيرة الثقافة: واستكمالا لذلك فإن الهيئة المصرية العامة للكتاب تنظم برنامجا مهنيا للارتقاء بصناعة النشر وآلياته، ولأن العالم يتغير والصناعات تتطور والمعرفة صناعة ترتبط بالعقول، فكان لابد للقاهرة أن يكون لها برنامج مهني مهتم بصناعة النشر.



وبالتوازي مع هذا، يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، انطلاق مؤتمر مصر الدولي للترجمة المعني بالترجمة عن اللغة العربية التي تعد جسرا للحضارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة، ومركز أبوظبي للغة العربية.



وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيل مكرم، إن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها الوزارة بدأت بالعامية لكي نساعد الأطفال على نطق العربية، ومن ثم تعليمهم اللغة العربية الفصحى وكان ذلك بتنسيق مشترك بين وزارتي الهجرة والثقافة، عبر إصدارات تم بثها «أون لاين» بطرق سهلة لكي يتفاعل معها الأطفال.



وأضافت وزيرة الهجرة: إن تحدث المصريين بالخارج بالعربية هو مسؤولية أولياء الأمور، ولكننا كدولة نحاول أن نساعد في دعم تعلم الأطفال اللغة العربية، وذلك بالتعاون مع «نهضة مصر» عبر تطبيق على الهاتف المحمول يسهل تعلم الأطفال، بالإضافة إلى معسكرات مبادرة «اتكلم عربي» التي تقام بالخارج.



وأشارت نبيلة مكرم إلى أن مبادرة العودة للجسور، التي تحاكي الجاليات الأجنبية التي عاشت في مصر واندمجت معها مثل اليونان ضيف شرف معرض الكتاب، مشيرة الى أن سفير اليونان نيكولاس جاريليدس مولود في الأسكندرية ويتحدث العربية بطلاقة، والكثير من اليونانيين كذلك.



ووجه سفير اليونان الشكر لوزيرتي الثقافة والهجرة، قائلا: نتمنى أن نرى كتبا مترجمة سريعا وتكون صحيحة تحافظ على المعنى ولا تُعرّض النص للتحريف، فالتحريف يصيب النص دينيا وأدبيا وسياسيا، مؤكدا في الوقت نفسه على سعادته البالغة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.