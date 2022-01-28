اللائحة مضى عليها 35 عاماً دون تعديل وصار لزاماً مجاراة التطور بما يتماشى وإعطاء المرأة ما يساعدها لإكمال دراستها



قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا برغبة في شأن تعديل لائحتي البعثات الخاصة للطلبة وموظفي الدولة المبتعثين في الخارج، جاء في مقدمته ما يلي:



لما جاءت لائحة البعثات للطلبة الدارسين في الخارج والصادرة في عام 2013، وكذلك لائحة البعثات الدراسية الخاصة بموظفي الدولة والتي قاربت على 35 عاما من عمرها من دون تعديل منذ إصدارها ولما كانت السمة الأساسية للحياة هي التطور والتعديل في القوانين والقرارات الصادرة من المسؤولين بما تتماشى مع تطور الحياة فإن كلتا اللائحتين ينقصهما إعطاء المرأة حقها في اختيار مرافق البعثة معها واقتصار المرافق على الزوج والأبناء فقط، ولأن كثيرا من الطالبات يردن إكمال دراستهن خارج الكويت وبسبب عدم إتاحة الفرصة لمرافق البعثة معها «الأب» للفتاة غير المتزوجة فإن كثيرا من هذه الحالات توقف دراستها في الخارج ويتوقف حلمها في أن تتخصص في أحد التخصصات غير المتوافرة في البلاد والتي تحتاجها جهات الدولة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تعديل لائحة البعثات الخاصة بالمبتعثين في الخارج من الطلبة والتابعة لوزارة التعليم العالي، كما يتم تعديل لائحة البعثات الخاصة بموظفي الدولة والتابعة لديوان الخدمة المدنية بقرار من مجلس الخدمة المدنية على أن تتضمن اللائحتان إعطاء الامتيازات كافة لمرافق البعثة للطالبة سواء كان الأب أو الأم أو أحد الإخوة أو المحرم الشرعي الذي تختاره الطالبة التي يوافق لها على بعثة دراسية خارج البلاد».