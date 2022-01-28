سامح عبدالحفيظ



قدم النائب مساعد العارضي اقتراحا بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض في الخارج. وقال العارضي في اقتراحه: إنه يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض، لذا قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة. وأضاف انه: لغايات الاستمرار في صرف الراتب الشهري للموظف الذي يوقف راتبه بعد مرور 6 أشهر، إذا كان مرافقا لمريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج والتي قد تمت لأكثر من 6 أشهر. وتابع العارضي: وتحقيقا للعدالة بمنحه هذه الإجازة بمرتب كامل إذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر أسوة بمن يتم منحهم إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة.