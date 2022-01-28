قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7% من إجمالي الاستثمارات في عام 2022/21، وإن الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ 49% بمقدار 127 مليار جنيه، مقابل 32% للأنشطة العقارية بقيمة 82 مليار جنيه، و19% لأعمال التشييد والبناء بقيمة 50 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مستهدفات خطة عام 2022/21 لقطاع التنمية العمرانية، والاستثمارات الكلية لخطة تنمية القطاع.



وأضافت السعيد أن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، المعنية بتوفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.



وحول إنجازات قطاع التنمية العمرانية، أوضحت أن قطاع التنمية العمرانية حقق عديدا من الإنجازات، والتي عكست التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضمنت أبرز تلك الإنجازات اعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، قام على مساحة إجمالية 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية للتوطين بها.