توجه شرائي للأجانب على أسهم البنوك الكويتية استباقاً لإفصاحات النتائج الختامية



شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تراجع مؤشراتها ومتغيراتها للأسبوع الثاني على التوالي على وقع استمرار موجة البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية في الجلسات الأولى للعام الجديد والتي قفز فيها كثير من أسعار الأسهم بالسوقين الأول والرئيسي بشكل لافت، إلا أن السوق بدأ يتفاعل ايجابا مع بدء افصاحات النتائج المالية للسنة المالية الماضية والتوصية بالتوزيعات النقدية والمنحة، وهو ما أعاد اللون الأخضر للسوق في جلسة أمس الختامية لتعاملات الأسبوع.



إذ استهل بنك الكويت الوطني الكشف عن نتائجه المالية لعام 2021 بأرباح تقدر بـ 362 مليون دينار ارتفاعا من 246 مليون دينار في العام الذي سبقه بنسبة نمو 47%، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية 30 فلسا و 5% أسهم منحة، ولحق به بنك بوبيان معلنا عن تحقيقه أرباحا صافية في عام 2021 بلغت 48.5 مليون دينار بنمو نسبته 41%، مع التوصية بتوزيع 5% توزيعات نقدية و5% أسهم منحة.



ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة عودة لعمليات الشراء مجددا استباقا للكشف عن النتائج المالية لتكوين المراكز الاستثمارية للاستفادة من التوزيعات التي ستكون محرك السوق في الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن اسعار النفط التي تشهد قفزات لافتة، حيث يلامس سعر برميل النفط الكويتي مستوى 90 دولارا للبرميل، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على مجمل اداء البورصة.



ومع استمرار عمليات البيع وتراجع اسعار بعض الأسهم خسرت القيمة السوقية 222 مليون دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية، إلا انها حافظت على الاستقرار فوق مستوى 43 مليار دينار بنهاية جلسة امس عند مستوى 43.055 مليار دينار انخفاضا من 43.277 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 19% بإجمالي سيولة 264 مليون دينار بمتوسط يومي 53 مليون دينار انخفاضا من 326 مليون دينار بمتوسط يومي 65 مليون دينار الأسبوع الماضي.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 12.5% بانخفاض كميات الأسهم المتداولة إلى 1.276 مليار سهم من 1.458 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسرا 36 نقطة ليصل إلى 7991 نقطة من 8027 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ خسر مؤشر السوق الرئيسي 0.7% بفقد 41 نقطة ليصل إلى 6019 نقطة من 6060 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% بخسارته 38 نقطة ليصل إلى 7326 نقطة من 7364 نقطة.



ملكيات الأجانب بالبنوك



من جهة أخرى، جنحت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية للشراء خلال الأسبوع الحالي، حيث رفع الأجانب نسب ملكياتهم في 4 بنوك هي، الوطني، والدولي KIB، وبرقان، وبوبيان، فيما خفضوا ملكياتهم في 3 بنوك هي الخليج، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، ووربة، واستقرت الملكيات في كل من البنك التجاري، والأهلي، والمتحد.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 26 يناير الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.66 مليار دينار، ارتفاعا من 2.64 مليار الأسبوع الماضي.



وارتفعت ملكية الاجانب في الوطني بنسبة 0.03% ليصل الاجمالي إلى 20.98% بقيمة 1.566 مليار دينار، كما ارتفعت في الدولي KIB بنسبة 0.11% لتصل النسبة الاجمالية إلى 5.26% بقيمة 13.2 مليون دينار، وارتفعت في بنك برقان بنسبة 0.03% بنسبة اجمالية 2.66% بقيمة 21.9 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك بوبيان بنسبة 0.04% لتصل النسبة الاجمالية الى 5.30% بقيمة 137.2 مليون دينار.



فيما انخفضت في الخليج بنسبة 0.08% بنسبة اجمالية 12.42% بقيمة 109 ملايين دينار، وخفض الأجانب نسب ملكياتهم في بيتك بنسبة 0.01% بنسبة اجمالي 10.40% بقيمة 790.1 مليون دينار، كما خفضوا الملكية في بنك وربة بنسبة 0.06% بنسبة اجمالية 4.28% بقيمة 24 مليون دينار.



واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 598 ألف دينار، واستقرت في بنك الأهلي عند 0.46% بقيمة 2.1 مليون دينار، إضافة الى المتحد عند 0.39% بقيمة 3 ملايين دينار.