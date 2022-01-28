اختتمت أمس حملة «دمي للكويت» للتبرع بالدم والتي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية، لصالح بنك الدم المركزي خلال الفترة من 23 إلى 27 الجاري.



وحرصت رئاسة الأركان العامة للجيش على المشاركة في الحملة وتشجيع منتسبيها على التبرع بالدم انطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش الكويتي في العطاء والتفاني لتلبية الاحتياجات الوطنية، من خلال تقديم كل أوجه الدعم لوزارة الصحة ومساندة بنك الدم المركزي ودعم مخزونه من الفصائل المختلفة وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي بأهمية هذا الجانب الإنساني.

وقال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد الركن بحري محمد العوضي أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من منتسبي الجيش من مختلف الوحدات البرية والجوية والبحرية والتشكيلات والهيئات المستقلة، مؤكدا أن الهدف منها تلبية احتياجات البنك ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة وبالأخص النادرة، واستمرت لمدة خمسة أيام حيث تم الترتيب لتبرع كل وحدة في يوم مخصص لها، مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية.



بدورها، قالت مراقب الخدمات الطبية والتوجيه والمدير الطبي في إدارة خدمات نقل الدم د.حنان العوضي إن الحملة تأتي في إطار التعاون بين «الصحة» ووزارات الدولة والقطاع الأهلي والمدني بما يجسد روح المسؤولية المجتمعية المشتركة، مشيدة بالدور الريادي لهذه الحملات في تعزيز النظام الصحي لضمان امدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته.



وأوضحت العوضي أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة من الحملات السابقة التي قامت بها وزارة الدفاع إيمانا منها بأهمية التبرع بالدم كواجب وطني وإنساني وتهدف إلى تلبية احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه الاستراتيجي.

الجدير بالذكر ان بنك الدم المركزي خلال فعاليات الحملة قام بتجهيز المعدات الطبية الخاصة بالتبرع، واستقبال المتبرعين من منتسبي الجيش لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم للتأكد من مدى قابليتهم للتبرع.