المشروع سيمكّن من توفير التدريب لـ 15 موظفاً كويتياً في مجال التحليل وأخذ العينات وتحليل البيانات وإعداد التقارير



دارين العلي



من المقرر أن يتم خلال العام الحالي وضمن مشاريع المبادرات الخاصة برؤية 2035 تنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 5 محطات لكشف مراقبة جودة الهواء بمنطقة الشعيبة.

وورد في تقرير تقييم الاستهلاك والإنتاح المستدامين الذي أصدرته الهيئة العامة للبيئة مؤخرا أن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.319.600 دينار يقوم على توريد وتركيب وتشغيل 5 محطات لمراقبة جودة الهواء بجميع المعدات والأجهزة والتكنولوجيا اللازمة لها والمختبرات التحليلية للعينات التي يتم جمعها أثناء الكشف والتفتيش على المصانع والبيئة البحرية في المنطقة.



‏وقالت مصادر إن المشروع يتضمن توريد وتشغيل مركز بيئي متكامل في منطقة شرق الشعيبة الصناعية لاستكمال المراقبة والتفتيش وجمع وتحليل العينات وصياغة التقارير والدراسات وضمان الامتثال للمعايير ومتطلبات البيئة العالمية.



ولفتت إلى أن المشروع سيمكن من توفير التدريب لـ 15 موظفا كويتيا في مجال التحليل وأخذ العينات والكشف وتحليل البيانات ‏وإعداد التقارير.



‏ويهدف هذا المشروع إلى إجراء مراقبة على مدار الساعة لجودة الهواء ومراقبة وكشف الزيادة في الملوثات فوق الحد الأقصى كما وأنه يسمح في التفتيش الدوري على بيئة العمل الداخلية للمصانع وجمع وتحليل العينات في مختبرات المركز وتحليل وتقييم العينات والبيانات الواردة من أعمال التفتيش باستخدام الأجهزة والمعدات الآلية وفق المعايير البيئية.



وقالت إن هذا المشروع من المقرر إنجازه العام الحالي بحيث تضاف هذه المحطات إلى المحطات الموجودة لدى الهيئة مما يسمح ‏بمراقبة جودة الهواء بشكل أفضل.