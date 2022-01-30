أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وجاء في القرار:



مادة أولى



يستبدل بنص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:



(يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة العمل ما لم يكن أي منهم ملتحقا بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية).



مادة ثانية



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.