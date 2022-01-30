اختتمت أمس السبت فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي -3) الذي استضافته المملكة العربية السعودية الشقيقة في محافظة بقيق بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وشاركت عدة قطاعات من وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع الأمن الخاص وقطاع المرور والعمليات وقطاع أمن الحدود، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وإدارة الشؤون الطبية بالإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة، بتشكيلات أمنية متخصصة في أنشطة وفعاليات تحاكي كل الفرضيات والمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها أي دولة من دول المجلس.



وركزت فعاليات التمرين على تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على أحدث الأنظمة الأمنية المتقدمة والنظريات القتالية في مختلف الظروف، وطبقت القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين، والقدرة على مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة بكل كفاءة وإتقان.



وأشاد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاح تمرين (أمن الخليج العربي 3).



كما تقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي على جهوده ومتابعته الحثيثة لكل تفاصيل ومراحل التمرين لضمان نجاحه، مشيرا إلى ان فعاليات التمرين أبرزت القدرات العالية وصورة التلاحم والتنسيق الأمني المحترف بين القوات المشاركة، لافتا إلى أن القوة الأمنية الكويتية برهنت خلال التمرين على كفاءتها واحترافيتها القتالية العالية وما تتمتع به من قوة حقيقية قادرة على مواجهة كل الظروف والتحديات.



وأكد البرجس ان هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين جميع الجهات المعنية بأمن واستقرار وسلامة دول الخليج العربية ما ساهم في تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود المخلصة الهادفة إلى تعزيز أمن شعوب دول المجلس التي تجمعها أواصر الأخوة والدم والمصير الواحد.