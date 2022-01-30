حنان عبدالمعبود



كشف رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح عن رفع نسبة الوعي بمرض السرطان في الكويت بين مختلف الفئات، مؤكدا أن الحملة نجحت في نشر الوعي حول مختلف أنواع السرطان، عبر استراتيجية مدروسة، حتى أصبحت «كان» من أبرز الجهات التوعوية على المستويين المحلي والإقليمي، وبات دورها واضحا في نشر التوعية الصحية.



وأعلن ان حملة «كان» نجحت بالتعاون مع رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان في إيجاد أسبوع عربي للتوعية من السرطان يوازي الأسبوع الخليجي، وشارك فيه كل من دول مجلس التعاون ومصر والأردن وليبيا والمغرب وسورية والسودان وموريتانيا ولبنان ويعتبر هذا الأسبوع العربي هو أول عمل جماعي توعي قومي وقد تمت مخاطبة جامعة الدول العربية التي سبق لها مباركة مثل هذه النشاطات التوعوية القومية.



وقال الصالح في تصريح صحافي ان دور الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» لا يقتصر على توعية الجمهور فقط، وإنما يمتد إلى تدريب الأطباء وطالبات المرحلة الثانوية، على تقصي الأمراض السرطانية والكشف المبكر عنها، ومن خلال استخدام أحدث الوسائل التي تساعد على إيصال رسالة الحملة.

وذكر أن الحملة حققت أهدافها والمتمثلة في توعية الجمهور من أجل تخفيض معدلات وقوع السرطان، وتحسين نسبة الشفاء من الإصابة بالسرطان عن طريق الكشف المبكر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أمراض السرطان.



من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية بحملة «كان» ومسؤول شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية د.إيمان الشمري أن الحملة تواصل توعية المجتمع والمتخصصين حول سرطان الغدة الدرقية، لافتة إلى تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية في مراكز صحية ومجمعات تجارية مختلفة خلال الشهر الجاري ومنها مركز صباح السالم ومركز جابر العلي ومركز مشرف الصحي، مشيرة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمعارض خلال الشهر الجاري، لمخاطبة الجمهور وتوعيته حول سرطان الغدة الدرقية، وتم خلال تلك الفعاليات توزيع مطويات وهدايا تذكارية.