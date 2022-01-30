حنان عبدالمعبود



أكدت رئيسة مركز صبحان للفحص السريع فجر بوراشد أن المركز لايزال يعمل في استقبال المراجعين في الفترة ما بين الساعة الخامسة والنصف مساء إلى العاشرة والنصف مساء.



وأضافت أن أخذ ميعاد المراجعة يتم عبر موقع وزارة الصحة، والذي يعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا، مشيرة إلى أن هناك عدة فئات تراجع الموقع أولها وأكثرها عددا هي فئة المخالطين، أما ثانيها فهي فئة القادمين من السفر مع القرارات الجديدة لمجلس الوزراء والتي تقضي بعمل الفحص فور وصول المسافر إلى البلاد لعمل مسحة لرفع الحجر إذا كان لديهم موعد، أما الفئة الثالثة فهي الطلبة ونحن نستقبلهم في مركز صبحان كذلك.



وقالت بوراشد إن وزارة الصحة وفرت 12 مركزا في المناطق الصحية بواقع مركزين في كل منطقة صحية لاستقبال الطلبة بالإضافة إلى صبحان.



وأشارت إلى أنه أسبوعيا يستقبل مركز صبحان ما بين 9 إلى 10 آلاف مراجع، وشهريا من 35 إلى 36 ألف تقريبا.



وأوضحت أن العاملين في مركز صبحان يتواجدون يوميا قبل بدء عمل المركز لتحضيره لاستقبال المراجعين، وبعد الإغلاق نكون كذلك متواجدين لتعقيم الموقع.



وأشارت بوراشد إلى أنه بالنسبة للمراجعين نلزمهم بارتداء الكمام، أما بالنسبة للموظفين فنحرص على لبسهم الـ «بي بي إيه» كاملا مع تغيير «القلفز» مع كل مراجع، وكذلك التعقيم الكامل.



ولفتت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المراجعين يوميا في المركز وهناك استثناءات لحالات معينة ومنها المعاقون.



واختتمت بوراشد بتوجيه الشكر إلى مدير الصحة العامة فهد الغملاس لمتابعته بشكل يومي ومستمر لمركز صبحان للفحص السريع، وتوجيهاته الدائمة التي نستفيد منها استفادة قصوى، وكذلك نشكر جميع الموظفين بالمركز لجهودهم المضنية اليومية.