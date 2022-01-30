أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 5808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 534062، ولتسجل أعداد الإصابات انخفاضا بـ 1105 حالات عن أمس الأول الجمعة، حيث كانت الإصابات الجديدة 6913.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا»، إنه تم تسجيل 5547 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 481137، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2494 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 50431، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 469.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31198، ليصبح مجموع الفحوصات 6853435، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 16.6%.