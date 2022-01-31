حنان عبدالمعبود



أكدت وزارة الصحة التزامها وتطبيقها قوانين العمل للجهات المختصة في البلاد فيما يختص بتوفير بعض الأعداد من أعضاء الهيئة التمريضية، وبينت الوزارة في بيان لها الآلية المنظمة لسد حاجة سوق العمل من بعض العمالة في الوزارة وغيرها من جهات الدولة، لافتة إلى انه يتم عبر التعاقد مع شركات مؤهلة وفق القوانين المنظمة بهذا الشأن في البلاد.



كما أوضحت الوزارة أن هذه الآلية متبعة في الوزارة منذ أكثر من عقد، إلا أن نسبة الحاجة لتوفير الهيئة التمريضية عبرها تم تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت الوزارة بالاستعاضة عن ذلك عبر التعاقد المحلي المباشر، أو من خلال مذكرات التفاهم مع الدول التي تتوافر فيها هذه التخصصات، وذلك بعد استيفاء متطلبات وشروط التوظيف.



وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بالقوانين المنظمة لانتقال العمالة من الشركات إلى التعاقد مع الوزارة مباشرة، وقد قامت بتعيين عدد كبير منهم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها ليست الجهة ذات الشأن في إنهاء عقود عدد من أعضاء الهيئة التمريضية، وهي ملتزمة في الوقت ذاته بقوانين العمل والتي تحددها الجهات المعنية. وشددت أنها تعمل جاهدة على تأمين كفاءات بشرية من الهيئة التمريضية وغيرهم من الكوادر الصحية لسد حاجة سوق العمل داخل الكويت، وتأمين استمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ووفق الجودة اللازمة، فضلا عن التحديات في شأن توفير الأعداد المطلوبة من الهيئة التمريضية، لاسيما في ظل الشح العالمي للكوادر الصحية بشكل عام.