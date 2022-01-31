عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب عن توجه لاستحداث عيادات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والفحص المبكر لأمراض السرطان في المستقبل القريب في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للرعاية الأولية.



وأعلنت د.الضبيب في تصريح لـ «الأنباء» عن توجه لزيادة العيادات التي تقدم خدمات «الهشاشة» و«الإقلاع عن التدخين» في المراكز الصحية، ضمن عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية التي تقدم خدمات علاج «السكر، الضغط، الربو، الغدة، الكولسترول» وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى، بعد أن لاقت إقبالا من المراجعين، وأدت لتخفيف الضغط عن المستشفيات.



هشاشة العظام



وذكرت د.الضبيب أن عيادات «الهشاشة» موجودة في 24 مركزا صحيا، مؤكدة أن الربع الأول من 2022 سيشهد زيادة عدد المراكز التي ستقدم خدمة علاج هشاشة «العظام» من 24 الى 36 مركزا في جميع المناطق الصحية.



وبينت د.الضبيب أن هناك تنسيقا بين الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية والرابطة الكويتية لهشاشة العظام لتدريب أطباء الرعاية الأولية على تشخيص ومتابعة وعلاج مرض هشاشة العظام، حيث تم تدريب 84 طبيبا موزعين على المراكز الصحية التي تقدم خدمة علاج هشاشة العظام بمختلف المناطق الصحية.



وكشفت د.الضبيب عن توفير أحدث الأدوية والعلاجات لمرض هشاشة العظام في المراكز الصحية وفق احدث التطورات والبروتوكولات العالمية، حيث تم توفير دواء Prolia الذي يعطى مرة كل 6 شهور على شكل حقنة تحت الجلد مما يوفر عناء تناول الأدوية اليومية والمراجعة المستمرة، مبينة أن هذا الدواء يتميز بالفعالية الأقوى والأمان لجميع مرضى الهشاشة، إلى جانب توفير الأدوية الأخرى المتواجدة سابقا وهي أقراص Fosamax التي تعطى بشكل يومي.



التدخين والنيكوتين



وعن عيادات الإقلاع عن التدخين، قالت د.الضبيب: تم بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، واللجنة الدائمة للتصدي للأمراض المزمنة تدشين خدمة الإقلاع عن التدخين ضمن خدمات عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية في 7 مراكز صحية أولية في البداية موزعة على مختلف المناطق الصحية، ثم تمت زيادتها لتصبح في 14 مركزا صحيا، لافتة الى أن الأطباء العاملين في عيادات الإقلاع عن التدخين قد اجتازوا البرنامج التدريبي لعلاج إدمان «النيكوتين» من جهات معتمدة عالميا، وذلك لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين حسب أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج إدمان «النيكوتين».



الصحة النفسية



وبالنسبة لعيادات الصحة النفسية التابعة للرعاية الصحية الأولية، ذكرت د.الضبيب ان عددها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 25 عيادة موزعة على المراكز بمختلف المناطق الصحية، لافتة إلى أن هناك توجها لزيادتها مستقبلا، لما لها من أهمية على صحة الفرد والمجتمع، وتقدم أحدث الأدوية والعلاجات وفق البروتوكولات العالمية في مجال الصحة النفسية.



الخطة الإستراتيجية



وأشارت د.الضبيب إلى أن الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية وضعت خطة استراتيجية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتمت صياغة أهدافها ضمن الخطة العامة لوزارة الصحة، مبينة أن الهدف والرسالة من الخطة ضمان تقديم خدمات رعاية صحية أولية «تشخيصية وعلاجية ووقائية وتعزيزية» شاملة ومتكاملة وآمنة ذات جودة عالية ملبية احتياجات الفرد والمجتمع بالشراكة مع الجهات المعنية من أجل صحة أفضل وحياة أطول لسكان الكويت.



وأفادت د.الضبيب بأن الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية تستمد أهدافها من خطة وزارة الصحة المستقاة من خطة الكويت التنموية، وخطة مجلس الصحة الخليجي، حيث تعتبر هذه الخطة وثيقة استراتيجية للسنوات الـ 5 المقبلة للرعاية الصحية الأولية في الكويت.