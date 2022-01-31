حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما الأسبوع الجاري، مؤكدة ان ‏تقديم الخدمة يبدأ كأولوية لشريحة الحالات التي تحمل عوامل اختطار، والتي قد تترتب عليها أعراض حادة حال الإصابة بـ «كوفيد-19».



وقالت الوزارة: إن اعتماد اللجان الفنية المختصة للقاح «كوفيد- 19» عبر منصة لقاح «فايزر- بيونتيك» لهذه الفئة العمرية جاء بناء على نتائج الدراسات وموافقة الهيئات والمنظمات العالمية المختصة. وأكدت «الصحة» على أنها لن تألو جهدا في تقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من هذه الفئة حماية لأبنائنا وحرصا على صحتهم وسلامتهم. كما كشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة، عن أن عدد من تلقوا «الجرعة التعزيزية» في البلاد فاق الـ 700 ألف شخص من مواطن ومقيم، وبينت الإحصائية أن من تلقوا الجرعتين بلغ عددهم 3.254.586 شخصا بنسبة 82.98%. وأشارت الإحصائية إلى أن عدد من تلقوا جرعة واحدة بلغ 3.365.538 شخصا بنسبة 85.81%. وتستمر مراكز التطعيم في استقبال المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية وفقا للآلية التي اعتمدتها الوزارة. هذا، وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 5592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 539654. وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا»، إنه تم تسجيل 5236 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 486373، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1%. وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2496 حالة، كما أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 50785، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد 19» إلى 496.



وأضاف: ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 30385، ليصبح مجموع الفحوصات 6883820، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18.4%.