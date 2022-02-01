حقق هواة برجوراك مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء سانت اتيان من الدرجة الاولى من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز عليه 1-0.



سجل رومان اسكاربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليضع فريقه في ربع نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه. ويعاني سانت اتيان أحد أشهر الأندية الفرنسية، لاسيما خلال فترة السبعينيات عندما كان يضم في صفوفه النجم ميشال بلاتيني، من تراجع مستواه بشكل رهيب هذا الموسم حيث يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي وبات مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية. وكان سانت اتيان أقال مدربه كلود بويل الشهر الماضي وعين بدلا منه باسكال دوبرا.



إلى ذلك، تقام المواجهة المؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي بين فريقي مرسيليا وليون.