أعلن مان يونايتد إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر، فيما قامت الشرطة بالقبض عليه للاشتباه في قيامه بـ «اغتصاب والاعتداء» على امرأة.



وجاء في بيان الشرطة عقب الاتهامات الموجهة إلى غرينوود «علمت شرطة مانشستر الكبرى في وقت سابق بوجود صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تبلغ عن حوادث عنف جسدي».



وأضاف البيان: «تم فتح تحقيق وبعد الاستفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينيات من عمره منذ ذلك الحين للاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب واعتداء. وأردف البيان: «لايزال رهن الاعتقال لاستجوابه».



وكان قد أصدر يونايتد بيانا قال فيه: «لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر».



في وقت سابق، نشرت امرأة مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في انستغرام، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها.



وكان سبق أن أصدر «الشياطين الحمر» بيانا أول في عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، 20 عاما، باستخدام العنف تجاه امرأة.



وجاء في بيان يونايتد الأول «نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مان يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع».