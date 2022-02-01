خطت كندا خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 36 عاما بفوزها على جارتها ومطاردتها المباشرة الولايات المتحدة 2-0 في هاميلتون، وذلك في الجولة العاشرة من تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.



وتدين كندا بفوزها لمهاجم بشيكتاش التركي سايل لارين الذي افتتح التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة، والى جناح هاتاي سبور التركي صامويل أديكوغبي الذي أمن الانتصار بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



ولفتت كندا، الساعية الى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ عام 1986، الأنظار بنتائجها الرائعة في التصفيات، فهي الوحيدة التي لم تخسر حتى الآن، وحققت الفوز الخامس تواليا والسادس في التصفيات معززة موقعها في الصدارة برصيد 22 نقطة قبل أربع جولات على النهاية، بفارق أربع نقاط أمام الولايات المتحدة التي منيت بالخسارة الثانية.



وأهدرت المكسيك فرصة استغلال خسارة غريمتها التقليدية الولايات المتحدة وانتزاع الوصافة منها بسقوطها في فخ التعادل السلبي أمام جارتها كوستاريكا.