وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما صحة قيام الوزارة بصرف 610 آلاف دينار مكافآت الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة دون استحقاقها؟ مع تزويدي بكشف أسماء من تم الصرف لهم؟



2- ما أسباب صرف مكافأة خاصة بلغت 150 ألف دينار دون سند قانوني لبعض الموظفين دون الآخرين بعذر استخدامهم سياراتهم الخاصة؟



3- يرجى تزويدي بكشف أسماء المستشارين الذين تم صرف مبلغ 684 ألف دينار مكافآت شهرية لهم وقيمة كل مكافأة كل منهم؟ ونسخة من قرارات الاستعانة بهم أو التعاقد معهم؟ مع تبيان جنسيتهم وذلك خلال الخمس سنوات الماضية؟



4- ما الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة التجارة والصناعة ومدة شغر كل وظيفة حتى الآن؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن توافر الفرص الوظيفية أو التعيين فيها من المستحقين؟



5- ما نسبة الإحلال في الوزارة خلال السنوات الـ 5 الماضية وكم يبلغ عدد الموظفين الوافدين فيها حتى تاريخ الإجابة عن السؤال مع تبيان عددهم ووظائفهم؟



.. ويسأل عن قضايا ضد هيئة الطرق



وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما القضايا والدعاوى الجزائية والمدنية والتجارية والإدارية المرفوعة ضد الهيئة او منها وما انتهى إليه وضعها الحالي وقيمة المبالغ المحكوم بها لمصلحة الهيئة أو ضدها؟



2- ماذا تم بشأن الاتفاقية الاستشارية المبرمة بواسطة المدير العام السابق بـ 15 مليون دينار؟ مع تزويدي بنسخة من عقد الاتفاقية.



3- يرجى تزويدي بقرار تشكيل واختصاصات وأعضاء وموظفي مكتب التدقيق والرقابة الداخلية؟



4- ما المبالغ المستحقة للدولة ولم يتم تحصيلها حتى الآن؟ وأسباب ذلك.