وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نص على ما يلي: في ضوء التصريحات الحكومية المتكررة عن خطط الإصلاح الاقتصادي والاستدامة المالية، وما يشاع عن خطة الحكومة للاقتراض من خلال الدين العام لتعويض عجز الميزانية، ومن منطلق مسؤوليتنا الرقابية والتشريعية، وللحفاظ على المال العام، ولضمان عدم تأثر المواطنين بخطط الحكومة المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل يوجد توجه لإقرار الدين العام؟ وهل لدى الوزارة دراسة تفصيلية لإقرار الدين العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالدراسة، وجدول زمني يبين أوجه صرف وتسديد الأموال المحصلة من الدين العام، وجهات الاقتراض سواء كانت من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية.