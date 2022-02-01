بيروت - يوسف دياب



أنهى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيقات الأولية التي أجراها مع أفراد شبكات تجسس تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية موزعة على عدد من المناطق اللبنانية، وتسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات محاضر التحقيقات وعكف على دراستها.



وكشفت مصادر مواكبة لهذه التحقيقات لـ «الأنباء»، عن أن «التوقيفات شملت ما يزيد على 20 شخصا، بناء على شبهات معززة ضدهم تفيد بتواصلهم مع مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية موجودين في دول أوروبية». وأكدت أن عناصر هذه الشبكات «مكلفون بمهام استطلاع ورصد لمواقع «حزب الله» في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، وشخصيات قيادية في الحزب ومواقع أمنية وعسكرية تابعة للقوى الأمنية الشرعية».



في هذا الوقت، أعلن مرجع قضائي لـ «الأنباء»، أن القاضي عويدات «تسلم محاضر التحقيق مع 21 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية متورطين في هذه العمليات». وقال إن «معظم هؤلاء الموقوفين هم ضحايا الظروف الصعبة التي أوقعتهم في هذا الفخ، لأن مشغليهم استدرجوهم إلى هذا الميدان بحجة تأمين فرص عمل لهم، مستفيدين من وضعهم الاجتماعي الصعب».



وعما إذا كان هؤلاء متورطين في أعمال أمنية أو جمع معلومات عن مناطق ومواقع حساسة، أوضح المرجع القضائي أن «بعض الموقوفين ضبطت صورا على هواتفهم ويجري تحليلها لمعرفة مدى أهميتها»، معترفا أن «ثمة شخصا من أمن «حزب الله» متورطا في إحدى هذه الشبكات، لكن الحزب رفض تسليمه إلى القضاء اللبناني»، كاشفا عن أن فرع المعلومات «أمسك بخيوط هذه الشبكات قبل أسابيع قليلة، بعد مراقبة اتصالات مكثفة تجري مع أفراد هذه الشبكات بواسطة خطوط هاتف محلية وأجنبية».



وعما إذا كانت الشبكات تحضر لأعمال أمنية أم أن دورها يقتصر على الاستطلاع وجمع المعلومات، لفت المرجع القضائي، إلى أن «المعطيات تفيد بأن الشبكات نشطت في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت، لكن التحقيق سيستكمل أمام القضاء العسكري، الذي يضع يده على كل الملف ويتوسع بتحقيقاته لتبيان حقيقة الأدوار التي أنيطت بأفراد هذه الشبكات».



وفي وقت أطلع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي مجلس الوزراء، على ضبط فرع المعلومات 17 شبكة تجسس تعمل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي وتتولى دورا محليا وإقليميا، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ «الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة معلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها الشبكة التي تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني». وقال: «مجددا التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الأهلي».