بيروت - عامر زين الدين



أجرى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا امس بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، مؤكدا «التضامن مع الطائفة السنية الكريمة حيال الظروف الناشئة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من الوقوف الى جانبها، بما تتميز به هذه الطائفة الكريمة من غنى وطني واجتماعي، يخولها من القيام بدور أساسي في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه الروحي والسياسي العام».



وكان تشديد من صاحبي السماحة على «المسؤولية المشتركة في المهمتين الروحية والوطنية العامة، وأهمية التلاقي والتواصل الدائمين لتجاوز الأزمات الصعبة التي يعيشها لبنان راهنا».