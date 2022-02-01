بيروت - أحمد عز الدين



للمرة الخامسة يفشل مجلس الوزراء اللبناني في الوصول إلى اتفاق حول تسعير الدولار الجمركي، وسلفة الكهرباء، التي طلبها وزير الطاقة، ورحل البندين إلى الغد، حيث يعقد المجلس جلستين قبل الظهر وبعده، قبل الدخول في مناقشة موازنة الوزارات.



وقرر المجلس إعطاء مساعدة للعاملين في القطاع العام لمدة سنة، تعادل 75% من الراتب بحيث لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية، ولا تزيد على 4 ملايين، وكذلك مساعدة للمتقاعدين بنسبة 75% من الراتب على قسمين، واحد يضاف الى الراتب، وآخر للاستشفاء.



كما أقر المجلس رصد، 400 مليار ليرة لبنانية للمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالحالات الإنسانية، كذوي الاحتياجات الخاصة، والعنف ضد النساء، والمؤسسات التي تعنى بمكافحه المخدرات.



وبالنسبة لموضوع الدولار الجمركي، فقد تأجل لإعطاء فرصة لوزير المال لتقديم دراسة وافرة، مع اتجاه ان يكون سقف الدولار الجمركي 20 ألف ليرة لبنانية.



وعرض وزير الطاقة خطته حول الكهرباء، وكيفية إنفاق السلفة التي طلبها بقيمة 200 مليون دولار، لمؤسسة الكهرباء، والتي منذ البداية يسجل الوزراء ملاحظات عليها، كون مؤسسة الكهرباء، طلبت الكثير من السلف ولم يتحسن وضع الطاقة ولم ترد هذه الأموال، كما طرحت تساؤلات حول الجباية من قبل المؤسسة، فتم تأجيل البند للحصول على أجوبة من وزير الطاقة.



وعلى هامش الجلسة أطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء على ردود الفعل الأولية حول الرد اللبناني على الورقة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، كما أبلغهم أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب تقديم شكوى الى مجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.