حنان عبدالمعبود



أكد استشاري أمراض القلب في مركز صباح الأحمد للقلب وعضو جمعية القلب الكويتية د.خالد الملا أن المركز حقق قفزات نوعية وتقنية كبيرة تواكبت مع زيادة عدد الحالات التي يستقبلها، وهو مستمر في المضي قدما نحو التميز، مبينا أن كل خدمات المركز تقدم وفق أفضل التقنيات العالمية.



وقال الملا في تصريح صحافي له إن وحدة الفحوصات غير التداخلية التابعة لقسم القلب بمستشفى الأميري الجديد في سنة 2021 قام بعمل 4659 سونارا للقلب بالإضافة إلى 68 سونارا للمريء كما قامت بإجراء 95 فحص مجهود القلب، وتركيب وتحليل عدد 1057 جهاز هولتر و179 جهاز قياس ضغط الدم المحمول في العام نفسه.



وأيضا في مقابل ذلك يوفر مركز صباح الأحمد فحوصات مماثلة غير تداخليه لخدمة المرضى، حيث قام المركز في سنة 2021 بعمل 1666 سونارا للقلب منها 24 سونارا مريئيا، كما قام المركز بإجراء 25 فحصا لمجهود القلب وتركيب وتحليل عدد 590 جهاز هولتر، و200 جهاز لقياس ضغط الدم على مدار 24 ساعة «المحمول» في هذا العام ليكمل أعداد القسم نفسه في المستشفى الأميري الجديد.



وأشار إلى أن مركز صباح الأحمد للقلب يحرص على عمل فحوصات التصوير المتعدد، من أجل الحصول على الدقة المتناهية في التشخيص، موضحا إلى أن مقدمي الخدمة بالمركز حريصون على تقديم العلاجات المتطورة التي تتميز بالسرعة والفعالية.