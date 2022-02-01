أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 545717. وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5129 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 491502، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1%. وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2497 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 51718، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيدـ19) إلى 480.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 29304 ليصبح مجموع الفحوصات 6913124، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 20.7%.