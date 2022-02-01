عبدالكريم العبدالله



مددت وزارة الصحة إيقاف منح الإجازات الدورية لكل موظفي الوزارة حتى نهاية فبراير، واستمرت بمنح الوكيل المساعد المختص البت في الإجازات المقدمة من الكوادر الطبية والفنية والمعاونة والإدارية والاستثناءات المقررة لها كل في تخصصه، مع مراعاة حاجة العمل واستمرار الخدمة.



يأتي هذا انطلاقا من حرص الوزارة على حسن تنظيم العمل وتقديم أفضل الخدمات، ونظرا لاستمرار الوضع الصحي الوبائي العالمي والمستجدات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المتحور. وكانت وزارة الصحة قد أوقفت الإجازات للموظفين من تاريخ 26 ديسمبر 2021 حتى نهاية يناير 2022.