تفقد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس موقع عمليات البحث عن المفقود في بحر الزور للاطلاع على خطة البحث التي تعمل بها ادارة الإطفاء والانقاذ البحري.



وقالت قوة الاطفاء العام في بيان لها ان عمليات البحث مستمرة منذ لحظة تلقي البلاغ التي كانت في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الاثنين مشيرة الى انه تم توجيه 8 قطع بحرية من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري الى موقع البلاغ بمشاركة خفر السواحل والطوارئ الطبية، وتقوم الفرق بعمليات الغوص تحت سطح الماء للبحث والمسح الشامل بالمنطقة.



هذا وتواجد في الموقع من قيادات قوة الإطفاء العام نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم ومدير ادارة الإطفاء والانقاذ البحري العقيد بدر فالح سيف.



الى ذلك قال مصدر في قوة الاطفاء ان المفقود يعمل ملازما اول اطفائي، مشيرا الى ان شهود عيان ذكروا انه نزل للغوص، ولفت الى انه تم العثور على مركبة المفقود.