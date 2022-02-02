نفذت القطاعات الأمنية الميدانية في وزارة الداخلية على مدار الساعات الماضية حملة مرورية موسعة، لاستهداف مواقع تجمع المستهترين بتوقيتات مختلفة، في جميع المحافظات والطرق الرئيسية والفرعية، بعد ازدياد شكاوى المواطنين والمقيمين بسبب هذه الظاهرة التي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأسفرت الحملة عن حجز 48 مركبة و7 دراجات وتحرير 1146 مخالفة متنوعة خاصة الاستهتار والرعونة وعدم التقيد بشروط تظليل زجاج المركبات كما جرت احالة 6 أحداث للنيابة والحبس التحفظي بحق 10 مستهترين خلال 24 ساعة.



وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات امنية ومرورية مشددة بحق المستهترين ومخالفي قواعد وقوانين المرور بحجز مركبات المستهترين على الفور واحالة قائدها ومن يثبت قيامه بعمليات الاستهتار والرعونة الى حجز المرور.



وأهابت الوزارة بقائدي المركبات الى الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والإبلاغ فورا على هاتف الطوارئ 112 في حال رصد أي مخالفة او خروج على القانون.



من جهة اخرى، اعلنت الادارة العامة للمرور عن قيام قوة النجدة بحبس مستهتر تحفظيا وتحويل حدث للنيابة وحجز 3 مركبات استخدمت في الاستهتار والرعونة وتحرير 54 مخالفة خلال حملة يوم الاثنين الماضي استمرت من الساعة 9:00 مساء حتى فجر اليوم التالي.