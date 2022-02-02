عبدالله قنيص



هل كان الخروج من الكويت براً لا يستدعي ختم جواز السفر في العام 1995؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى مختص ليجيب عنها وتأكيد من قبل وزارة الداخلية، ولكن مواطنا في العقد السابع أكد ذلك، وقال لرجال أمن منفذ النويصيب، أنتم لا تعلمون، وأنا خرجت براً ولم يكن ضروريا حينذاك أن يسجل اسمي في قوائم من خرجوا، وهذا الإجراء مستحدث، على حد تأكيده، إجمالا لم يجد رجال أمن النويصيب خيارا أمامهم سوى تسجيل قضية الخروج بصورة غير شرعية للمواطن وإحالة ملف القضية الى الاختصاص.

ولكن ما هي قصة المواطن الذي سجلت له القضية؟ وهل غادر بالفعل ولم يعد منذ العام 1995 - أي منذ 27 عاما؟ يقول مصدر أمني لـ «الأنباء» إنه وفيما تشير عقارب الساعة الى الواحدة و20 دقيقة من ظهر يوم السبت 30 يناير، فوجئ رجال المنفذ بمواطن من مواليد 1958 يتقدم الى الكاونتر حاملا جوازا منتهيا، وطلب من الموظف أن يجري له حركة دخول الى البلاد، وعليه تم التدقيق على بياناته وتبين انه لا يوجد للمذكور حركة بالخروج، ليتم إبلاغه بذلك والاستماع إلى إفادته والوقوف على توقيت خروجه وكيف تم ذلك، ليجيب عن التساؤلات بقوله: أنا خرجت عبر منفذ النويصيب في العام 1995 ومنذ هذا التاريخ كنت أقيم في الخارج.