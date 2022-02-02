شهدت الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات الشتوية حركة دؤوبة على مستوى الكثير من الأندية الأوروبية لتعزيز الصفوف والتعاقد مع من يجدون فيه متطلبات المديرين الفنيين لديهم قبل إغلاق باب التعاقدات في الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء.



وفي أبرز الصفقات، حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة انضمام الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى صفوفه، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة قريبا.



وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أمس، أنه بموجب الصفقة سينتقل أوباميانغ بعقد بيع نهائي بعد فسخ تعاقده مع آرسنال، حيث تواجد أوباميانغ في نادي برشلونة مساء أمس، برفقة رئيس النادي خوان لابورتا، والمدير الرياضي ماتيو أليماني وبعض المسؤولين الآخرين لحسم الصفقة.



من جانبه، أكد والد أوباميانغ انتقال نجله إلى برشلونة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على «أنستغرام»: «أشكر الله تعالى، ما أجمل ابني!، كيف لا أفتخر، نحن دائما نمضي قدما يا ابني».



وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الدولي خضع للفحوص الطبية اللازمة لإتمام الصفقة، بينما أفادت التقارير بأن آرسنال كان خارج المحادثات تماما، حيث سمحت الإدارة لأوباميانغ بالرحيل، بعدما أصبح بعيدا عن حسابات المدرب مايكل أرتيتا.



وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني ضم اللاعب الموزمبيقي رينيلدو ماندافا إلى صفوفه حتى صيف عام 2025، كما حصل فياريال على خدمات الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من توتنهام بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ونجح يوفنتوس في ضم المدافع السويسري دينيس زكريا قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ حتى عام 2026.



ويبدو أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعافت من التبعات المالية لجائحة كورونا، وذلك بعدما أنفقت قرابة 300 مليون جنيه استرليني في نافذة الانتقالات الشتوية.



وأتم مان سيتي الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من ريفر بليت بعقد لمدة 5 سنوات ونصف.



كما نشط إيفرتون الإنجليزي بشكل لافت في اليوم الأخير بعدما ضم ديلي آلي من توتنهام لمدة عامين ونصف، والهولندي دوني فان دي بيك من مان يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما أعلن إسناد الادارة الفنية للمدرب فرانك لامبارد. وتعاقد توتنهام هوتسبير مع ثنائي خط الوسط ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور من يوفنتوس. وانتقل مدافع ليفربول ناثانايل فيليبس إلى بورنموث على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، كما ضم رينجرز الاسكتلندي النجم الويلزي آرون رامسي من يوفنتوس بالاعارة كذلك.



وأعلن نادي بريست الفرنسي تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض رحيل رومان فيفر إلى ليون لمدة 4 مواسم ونصف. وعاد تانغوي ندومبيلي إلى فريقه السابق ليون، بعدما تعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد موسم محبط آخر مع توتنهام.