اتهم رئيس برشلونة جوان لابورتا سلفه ومجلسه بإجراء مدفوعات وهمية وأنشطة أخرى غير قانونية خلال فترة إدارتهم للنادي الإسباني. وقال لابورتا إن النادي كلف بإجراء تحقيق مستقل ومراجعة مخالفات محتملة بفترة جوسيب بارتوميو. وأبلغ مؤتمرا صحافيا للكشف عن النتائج «أظهرت مراجعاتنا إدارة غير سليمة لأموال النادي، ولا يستبعد التدقيق الثراء غير القانوني للمتهمين». ورفض محامو بارتوميو التعليق بشكل فوري بعد تواصل مع «رويترز». ونفى بارتوميو ارتكاب أي مخالفة في مقابلة لمجلة «سبورت» الإسبانية في أكتوبر، لكن لم يتسن لرويترز التواصل معه أمس. وقال لابورتا إن برشلونة قدم شكوى يوم الأربعاء الماضي إلى مكتب ادعاء محلي ضد بارتوميو ومجلسه مشيرا إلى أن المكتب حقق معهم في جرائم سوء إدارة أموال النادي والاختلاس وتزوير حسابات ووثائق. وتابع لابورتا «لسنا قضاة أو شرطة، سيحدد النظام القضائي إن كان مذنبا أم لا لكن تحقيقاتنا أظهرت مدفوعات بدون مبرر ومدفوعات وهمية أو غير مناسبة من الإدارة السابقة».واعتقل بارتوميو في مارس ضمن تحقيق للشرطة في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة والفساد، وتم اقتحام مكاتب ستاد «كامب نو».