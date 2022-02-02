أقصى نيس مضيفه باريس سان جرمان من مسابقة كأس فرنسا بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب «بارك دي برانس»، ليبلغ الدور ربع النهائي.



وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا في صفوف سان جرمان، في حين جلس مهاجمه كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في نصف الساعة الأخير. كما غاب النجم الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا، في حين لم يتعاف البرازيلي نيمار من إصابة أبعدته عن الملاعب في الشهرين الأخيرين.



وكان باريس سان جرمان الطرف الأفضل في مواجهة وصيفه في الدوري المحلي، لكن لاعبيه لم يجدوا طريقهم إلى المرمى وسط التكتل الدفاعي للضيوف.



وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ولأن قوانين المسابقة تقضي باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، فقد ابتسمت لنيس الذي تصدى حارسه مارسيت بولكا المعار من باريس سان جرمان بالذات، لكرتي الأرجنتيني دانيال باريديس والشاب كزافي سيمون.



ميسي بـ «الرقم 10»



وأفادت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، بأن ليونيل ميسي ارتدى الرقم 10 مع باريس سان جرمان للمرة الأولى في مواجهة نيس.



ولن يتعارض حمل ميسي للرقم 10 في هذه المباراة بدلا من رقم 30، مع قواعد بطولة كأس فرنسا، التي تلزم الأندية بتخصيص الأرقام من 1 إلى 11 لحامليها، بعد تجاوز دور الـ 16. هذا، وسحبت قرعة ربع النهائي وأسفرت عن المواجهات التالية: نيس مع مرسيليا، وبرجوراك مع فرساي، وموناكو مع اميان، ونانت مع باستيا.



كأس إسبانيا



يفتتح الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا مساء اليوم، حيث يلتقي ريال مايوركا الذي يعاني الأمرين في الدوري باحتلاله المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، مع ريال مايوركا ثامن الدوري، فيما يلعب فالنسيا مع قادش.