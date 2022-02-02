القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري برئاسة النائب أشرف حاتم، بشكل نهائي علي مشروع قانون (المجلس المصري الصحي) خلال اجتماع اللجنة امس وسط حضور من ممثلي الحكومة. وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات ببعض المواد. وأشار أشرف حاتم الى أن المجلس الصحي المصري الهدف الأساسي امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبي وهي شهادة موحدة لكل خريجي الكليات الصحية المصرية سواء طب أو اسنان أو طب بيطري. وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قد وافقت امس الاول، على المادة (1) من مشروع لقانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة، المنظمة لإنشاء المجلس. وجاء نص المادة بعد توافق اللجنة عليها مبدئيا، كالتالي: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، ويشار إلى المجلس الصحي المصري في مواد هذا القانون بالمجلس.