القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية د.عاصم الجزار، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، موضحا أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي «سكن مصر»، و«دار مصر»، و«JANNA»، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا هو الطرح الثاني من نوعه من قبل الصندوق للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، و«JANNA»، وهو ما يؤكد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشهد اتساعا كبيرا خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات الـ3 توفر تنوعا كبيرا على مستوى المدن والمساحات والأسعار، كي تلائم جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبما يمنح المواطن المصري فرصا متساوية في الحصول على حقه الدستوري في السكن الملائم، ويتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.