أكد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات المصرية هاني عماد، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعين السخنة، للتعريف بالقانون الجديد والتسهيلات التي يقدمها. وقال عماد إن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلي، والتخصيم التجاري، والجمعيات، والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات. وأوضح أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة. وفي سياق آخر قال عماد، إن الجهاز يصل إلى كافة المحافظات والقرى عبر استغلال فروع بنك التنمية الزراعية، وتم ضخ 1.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال 2021، وهناك تمويلات تقدم بعدة أشكال منها التأجير التمويلي وقروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة. وأشار إلى أن الجهاز يمول 75% من التكلفة الاستثمارية من أي مشروع، ويتحمل مخاطر العملة، لافتا إلى أن سعر الفائدة 5% فقط للقطاع الصناعي، والقطاعات ذات الأهمية لديها فائدة مميزة كنوع من الدعم لها.