المجلس استكمل مناقشة الخطاب الأميري

وزير النفط: نطبق سياسة التكويت والخبرات لتدريب المواطنين

نؤكد اهتمام الحكومة بالمخرجات التعليمية وهناك خطة لإعادة رفع مستوى القطاع النفطي ونحن ملتزمون بتطوير القطاع الهندسي في الكهرباء

عيسى الكندري: أؤكد عدم صرف أي مبلغ للمخيم الربيعي

خالد السعيد: لم يصدر مرسوم بإلحاق هيئة الإعاقة بوزير الصحة حتى الآن وبصدور المرسوم سننظر في جميع ما ذكر من ملاحظات

مرزوق الغانم: ليس بيني وبين المويزري عداء والتقاضي مكفول

حكموا على الناس قبل الذهاب إلى المحكمة وهؤلاء موظفون كويتيون من حقهم اللجوء للقضاء وصوروا الموضوع على أنه بتوجيه من الرئيس ودخلوا في النوايا

مبارك الحجرف: لم نكن نريد التعرض لوزارة الأوقاف لكن كيف تُصرف مكافآت عن مخيم ربيعي أثناء فترة «كورونا» والمخيم أونلاين؟!

أحمد الشحومي: «هبنّقة» شخصية عرفت في التاريخ بالحماقة وأنا تعرضت لحملة شرسة في السابق واكتشفت أن هناك «هبنّقة» في هذه القاعة

مرزوق الخليفة: شكراً لوزير الداخلية السابق لفتحه المجال لدورات الضباط وأطلب من وزير الداخلية الحالي تشجيع الضباط في قوة الإطفاء

أسامة الشاهين: الإجابة عن سؤال المترو توضح أن يوم الحكومة بسنة ويجب حسم الموضوع الذي مضى عليه وقت طويل خصوصاً أن تكلفته 4 مليارات

أحمد مطيع: القضايا المرفوعة ضد هيئة المعاقين أكثر من 4 آلاف قضية والظلم وقع على المواطنين حيث يعطى من لا يستحق وتهضم حقوق المستحقين

فرز الديحاني: نشكر صاحب السمو على العفو الكريم وأطلب من النواب مساندتنا في قضية تثمين جليب الشيوخ التي أصبحت قنبلة موقوتة

حمد المطر: تكويت القطاع النفطي يتعلق بالأمن الوطني وبعض المواطنين يتفوقون على الوافدين.. والمهندسون الكويتيون عاطلون عن العمل

هشام الصالح: لا نستعين بالكويتيين في الوظائف ونلجأ للوافد ولا أعرف ما هي قصتنا مع إحدى الدول والآن الحديث عن جلب ممرضات منها

حمدان العازمي: حفل حدث بالمنقف وحصل فيه اختلاط وتحركنا فوراً وتم إيقاف الحفل والسؤال: ما فائدة هذه الحفلات ونحن شعب محافظ؟

سعدون حماد: المفروض أن تقوم وزارة الإسكان بتسليم المواطنين من أصحاب قسائم خيطان أذونات البناء ونطالب بتخفيض الأسعار إلى 4 آلاف

عبيد الوسمي: اللجنة التشريعية ومجلس الأمة ليسا محكمة والمجلس ينظر إن كان في الشكوى المقدمة كيدية من عدمها فقط

عبدالعزيز الصقعبي: الشخص الشاكي يعمل في المجلس وتطاول على النواب وتهجم عليهم واستغل الموظفين في الأمانة العامة

خالد العتيبي: أؤكد عدم وجود خلاف شخصي مع رئيس المجلس أو الشاكي وهذه محصلة ونتاج جلسة الافتتاح وما جرى بها

خالد العنزي: أنا عن نفسي أعفي المجلس من الحرج في أي طلب ضدي لرفع الحصانة في المستقبل وأنا أتحدث عن المبدأ

عبدالله الطريجي: لماذا نضيع وقتنا في الخلافات التي لا فائدة منها واستمرار تقديم الاستجوابات وننسى قضايا المواطنين

محمد المطير: تحدثنا عن وجود الأجانب في القضاء وواجب علينا تكويت هذا القطاع بالكامل وهذا المرفق يجب ألا يكون فيه إلا المواطنون

عدنان عبدالصمد: قضية غسل الموتى شرعية وظروف «كورونا» أوجدت سلوكاً يتمثل في وضع الموتى بأكياس سوداء دون غسل

محمد الحويلة: قضية تمكين الكفاءات الوطنية تشغل بال الشباب ممن يحملون كل المؤهلات وتحديداً في القطاع النفطي

عبدالله الطريجي: جرائم النصب العقاري تعرض لها مواطنون من قبل شركات وقاموا برفع قضايا وسألت وزير الداخلية عن خروج أحد المتهمين

شعيب المويزري: قرار رفع الحصانة للمجلس وأرسلت إلى اللجنة كتاباً يغني عن الحضور واستغربت أن الشكوى بها أجزاء تم قصها لتغيير المعنى



تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

بين تقديم استجواب وتعليق مساءلة ورفع حصانة ورفض أخرى سارت أحداث جلسة مجلس الأمة العادية أمس بطابعها السياسي البحت الذي ينذر بما هو قادم نحو المزيد من المواجهة، مجسدة شكل المشهد العام الآخذ في التصعيد، سواء بين المجلس والحكومة أو بين النواب أنفسهم.

وأمس، قرر المجلس بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري على خلفية القضية التي رفعها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

فور ذلك، بادر المويزري مباشرة إلى تقديم استجواب لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر مكون من 4 محاور، قال الغانم انه أدرجه على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة. وأوضح المويزري انه تدرج في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية تجاه الوزير، مضيفا «تحدثت مع الوزير أكثر من

5 مرات عن بعض التجاوزات، وتقدمت له بالكثير من الأسئلة، لكنه مازال مستمرا في إدارة الوزارة بالطريقة الخاطئة». وبحكم الأغلبية أيضا رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط على خلفية قضية رفعها ضدهم موظفان يعملان في مجلس الأمة.

واتسم الجو العام للجلسة بالمناكفة الدستورية واللائحية خلال النقاش الذي تفرع بعضه إلى الهجوم بين النواب على بعضهم البعض، لينتقل المجلس بعد ذلك إلى استكمال مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري. بعد رفع الجلسة، أعلن النائب حمدان العازمي عن تعليق الاستجواب الذي كان يعتزم تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمدة شهر «للوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهدها في صرف مكافآت الصفوف الأمامية خلال شهر». وأوضح العازمي أنه في حال لم تصرف المكافآت سيقدم الاستجواب.

الشحومي وقصة «هبنّقة» وحرق البلد

روى نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي قصة تراثية عن شخص يدعى (هبنّقة) اسمه يزيد بن مروان القيسي، حيث كان يوصف بالرجل الأحمق. وأضاف ان (هبنّقة) موجود في كل مكان حتى في الكويت، أراد أن يحرق البلد، وهو أحمق لا يكترث بالكلام، كل همه أن يقال عنه في «تويتر» إنه بطل، فيبدأ يكبر بطموحه.

وزاد الشحومي: خلال الحملة الشرسة التي تعرضت إليها في فترة من الفترات اكتشفت أن هناك أكثر من «هبنّقة» وبعضهم وراء الحملة ضدي وأحدهم يعتبر نفسه رأس الحربة وأنه البطل.

أبرز قرارات جلسة مجلس الأمة

الموافقة على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الصكوك الحكومية واستثمار جزيرة فيلكا من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط.

تكليف «المالية» بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام قانون الرقابة على عمليات السحب.

تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

تكليف «المحاسبة» بإعداد تقرير عن الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. إحالة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات إلى «الإسكانية» عملاً بنص اللائحة.

تكليف وزارة الدفاع بإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية للتسلح عن السنوات المالية السابقة.

إحالة الاقتراحات بشأن ميزانيات بعض الجهات المستقلة بشأن «الأبحاث» و«كونا» و«الزكاة» إلى لجنة الميزانيات.

تكليف «الصحية» بدراسة حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الإعاقة أو المكلفين بالرعاية من مكافأة نهاية الخدمة.

تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية ببحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية ودور «القوى العاملة».

المجلس يوافق على تقديم جلسة

15 فبراير لتكون يوم 8 فبراير وتأخير جلسة 1 مارس لتكون 8 مارس.

تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع زيادة الإصابات بوباء كورونا.

محاور الاستجواب

الأول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.

الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.

وللمزيد من التفاصيل:-

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على تسع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب م.أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى اللجنة المالية البرلمانية للارتباط.

وتشمل تلك الاقتراحات بقوانين الصكوك الإسلامية ـ إنشاء صندوق الإقراض لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان ـ إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا ـ إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المدن ـ تعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة).

ووافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تشمل عددا من البنود.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات كذلك يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات يشمل عددا من البنود.

كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.

ووافق المجلس كذلك على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق إلى لجنة شؤون الاسكان والعقار لمجلس الأمة. كما وافق على رسالة من الصقعبي يطلب فيها إحالة اقتراحات بقوانين إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

ومن تلك الرسائل رسالة من من النائب د. صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة.

كما وافق المجلس على رسالة أخرى من المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية دراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوة العاملة في ذلك.

بعد ذلك وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا وامتناع ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.

ورفض المجلس طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

ومن ثم استكمل المجلس مناقشة الخطاب الاميري. وقبل نهاية الجلسة، قدم النائب شعيب المويزري استجوابا موجها إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر مكونا من أربعة محاور.. فإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 1 فبراير 2022 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 16 يناير حتى 27 يناير.

التصديق على المضابط

1478: 13 يناير 2022 خاصة.

1479أ: 18 يناير.

1479ب: 19 يناير.

1480: 23 يناير خاصة.

1481: 25 يناير خاصة.

صادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

1 - رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط.

(موافقة عامة)

2 - رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب.

(موافقة عامة)

3 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

(موافقة عامة)

4 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

(موافقة عامة)

5 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية للتسلح الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.

(موافقة عامة)

6 - رسالة من عبدالعزيز الصقعبي إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الإسكان والعقار للاختصاص 55 من اللائحة.

(موافقة عامة)

7 - رسالة من الصقعبي إحالة الاقتراحات إلى لجنة الميزانيات عملا بنص المادة 55.

(موافقة عامة)

8 - صالح ذياب: تكليف اللجنة الصحية بدراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة من مكافأة نهاية الخدمة.

(موافقة عامة)

9 - صالح ذياب: تكليف اللجنة الصحية بدراسة مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية بوزارة الصحة.

(موافقة عامة)

٭ أسامة الشاهين: قطاع التمريض كان محل لغط مالي كبير وفي ديوان المحاسبة، واستغل ملف التمريض في تنفيع بعض النواب والسياسيين، وهناك نائب سابق وشهد شهادة وقال في استراحة النواب كان النواب يقدمون كشوف التمريض، ويأخذ عن كل ممرض مبالغ مالية، وحتى الآن لم يذهب إلى النيابة العامة، وهذا الملف تم حرقه في وزارة الصحة.

آمل من اللجنة الصحية الرقابة على هذا الملف.



٭ حمدان العازمي: الرسالة الخامسة بشأن رسالة الميزانيات بشأن الحساب الختامي الاستثنائي للتسلح، عندما قلنا إن وزير الدفاع غير صادق ومضلل، وقال إنه أرسل ميزانية التسليح، والنواب كانوا يدورون العذر، لكن هذه الرسالة أكدت أنه لم يرسل الميزانية، وكلامي حق النواب الذين اصطفوا معه، فلقد أرسل مسودة فقط.



هل هذا يصير؟! فمن اصطف حوله قاموا يشككون في النواب، فما رأيهم الآن، وإلى الآن لم يتم إرسالها وضلل النواب، فمن كان يريد التصويت فليصوت بكل شجاعة ولم يدور مبررات، الـ 19 نائبا موقفهم واضح وقالوا رأيهم بكل شجاعة.

٭ حمد المطر: معهد الأبحاث يعاني من صراعات على حساب البحث العلمي ورابطة الباحثين أصدرت بيانا ضد الإدارة ولم يتحرك ساكن أمام مطالب القلب الرئيسي لمعهد الأبحاث وهو البحث العلمي.



ونقول للحكومة لا تكتبون شيئا لا تعرفونه، فمن يطبق «الساينتيفيك بارك» هي عبارة عن حديقة يزورها الأطفال هكذا الوزير يقول هذا كلام وزير في حكومة قدمت برنامجا للعمل وهو لا يعرف الوزير والتربية والتعليم العالي لا يعرف ما هو «الساينتيفيك بارك».

٭ حسن جوهر: قضية الأمن السيبراني طرحتها في أكثر من مناسبة، الكويت تفتقر إلى السيادة على معلوماتها وبياناتها، وخاصة القضايا السيادية، فلا توجد إدارة أو هيئة مهما علت قادرة على تحصين بياناتها.

ونتمنى أن تكون هناك أولوية قصوى في قضية الأمن السيبراني.

سمعنا كلاما خطيرا بالمبالغ الكبيرة التي تطلبها الشركات لاستجلاب الممرضات والهيئة التمريضية مسؤولة عن أرواح وصحة الناس.

أتمنى من وزير الصحة أن يعيد النظر في قضية استقدام الهيئة التمريضية.



٭ بدر الملا: بخصوص القطاع النفطي، لدينا مشكلة هندسية وجيولوجية وأيضا في الجانب المالي في القطاع النفطي، فهناك أرباح محتجزة قيمتها 7 مليارات وقروض 7 مليارات، وهذه الرسالة مستحقة ونحتاج إلى دراستها وتشخيصها وإلى وضع النتائج والتوصيات، وهي رسالة تتعلق بمورد الكويت الأول.



بخصوص الأمن السيبراني كان موجودا في هيئة الاتصالات ثم إلى اللجنة في مجلس الوزراء ونريد تكليف ديوان المحاسبة.

قانون مكافأة نهاية الخدمة يلزم تعديله، وهناك اقتراح مقدم كان موجودا في المجلس الماضي، ورسالة بخصوص دراسة تحويل بعض الميزانيات المستقلة إلى ميزانيات ملحقة، ففي الواقع العملي هي ملحقة لأنها لا تدر أرباحا.



٭ سعود أبوصليب: حمدان العازمي قبل ختم كلمته للنواب المعارضين لطلب طرح الثقة بوزير الدفاع قال «ضحك على شواربهم»، إذا كان الوزير ضحك على شواربنا فالأخ حمدان انضحك على شواربه في الفصل السابق 5 مرات.



عندما استجوبت وزير الصحة أول 3 أشهر من عمري في المجلس، وين كان حمدان ولم يغرد تغريدة واحدة، بل راح لوزير الصحة يوقع معاملاته، حمدان وهو مستجوب وزير الدفاع، يهرول يمينا ويسارا، فأنت طرحت ما عندك ونحن طرحنا ما عندنا، أنت قلت على بياننا بيان «الهمز واللمز»، أعتقد أن البيان كان على قناعة تامة، أول فقرة من بياننا قلنا نحن كنواب من يوجه ويقود الرأي العام، وهي جملة ليس فيها أي همز أو لمز، وقلنا لا نقبل أي قدر من التوجيه لا منك ولا من اللي أكبر منك.



هذا البيان كان بيان «سطح نطح» وقلنا لك في الفقرة الثالثة إن استجوابك لا يرقى أي من محاوره إلى طرح الثقة، وقلنا في الخامسة نجدد الثقة بوزير الدفاع.



أنت تحلم في يوم من الأيام أن ننزل بيانا خشية منك أو احتراما لك اننا خايفين منك، لا والله، لا أخاف منك ولا أخشاك ولا أحترمك أصلا.

سكتنا مرة مرتين ثلاثا وأربعا، ماذا تريد، قدمت استجوابا حقك، ذبحتنا يا أخي.

٭ مرزوق الغانم: المناقشة على الرسائل صحيح هي مناقشة عامة ترتكز على مرتكزات، الأخ حمدان طلع وتكلم عن الاستجواب، صلوا على النبي، أرجو ألا نتوسع في الموضوع، قد يكون ما قاله حمدان لا يقصد فيه إساءة، وما قاله الأخ سعود لم يقصد فيه الإساءة.

٭ حمدان العازمي (بدون ميكروفون): تكلمت على رسالة عبدالصمد.

٭ مرزوق الغانم مقاطعا: أتمنى أن تساعد في عدم الخروج بخلاف بيننا.

٭ حمدان العازمي: اللي على رأسه بطحة يحسسها، العبرة بالموقف وليس الحكي، راح الوزير صعد الوزير الثاني، انت صعّد الوزير وانظر الى المواقف.



أنا قدمت 7 استجوابات، والعبرة بالصعود، وقلت لك، قلت لي معاملاتي واقفة والربع اللي معاي اللي على 250 وأنا حدي كم معاملة.

قال معاملاتي 26 والربع اللي معايا على 250، ربط الموقف الشرعي بالمعاملات، أنا أعلمتك أنت واللي أكبر منك، ضحك على شواربك وأول من ضحك على شاربك أنت، هذا نائب، هذا من ضعف النائب، هذا نائب يمثل أمة، ولا أحترمك لا أنت ولا اللي أكبر منك.

٭ سعود بوصليب: رديتك حمدان للمربع الأول ومستعد أرده للمربع الأول عار عن الصحة، وعيب عليَّ أن أقول هذا الكلام، هذا الكلام قلته في استجوابي الأول لوزير الصحة، المعارضة راحت مع مسلم البراك، أنت صرت غرابا ومو لايقة عليك المعارضة.

٭ حمدان العازمي (بدون ميكروفون): دش على مضابط المجلس وانظر الى المواقف، تربط الرأي الشرعي بالمعاملات.



الشكاوى



1 - شكوى رقم 276 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء وقف صرف مبلغ المساعدة عنها.

2 - شكوى رقم 277 ضد وزارة الخارجية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء نقل زوجها ضمن حركة تنقلات الديبلوماسيين دون مراعاة لوضعهم الأسري.



3 - شكوى رقم 278 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء الممارسات التعسفية ضدها.

4 - شكوى رقم 279 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على معاق جراء استقطاع مبلغ التأمين التكميلي الاختياري من معاشه.



5 - شكوى رقم 280 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم صرف مستحقاتها المالية.

6 - شكوى رقم 281 بشأن الضرر الواقع على متقاعد طبيا من القطاع النفطي جراء عدم تسوية مستحقات نهاية خدمته.

بند الأسئلة

٭ بدر الملا: وجهت سؤالا لوزير الداخلية وقال إن السؤال ليس من اختصاصه، فهل سحبت الجناسي التي ثبت عدم أحقيتهم، نريد معرفة الإجراءات التي تمت.



هذا التعامل مع الأجوبة البرلمانية غير سليم والإيداع بالأمانة وليس من الحكومة، بل يجب أن تكون بموافقة العضو السائل نفسه.

ملف الجنسية لا يزال قائما ونتمنى تشكيل اللجنة التي قدمنا طلبها في بداية الفصل، فهذا موضوع مهم جدا وسنوجه أسئلة أخرى.

٭ مبارك الحجرف: سؤال لوزير الأوقاف عن القرارات الصادرة بشأن مكافأة الأنشطة الربيعية أثناء «كورونا».



٭ مبارك الحجرف: تصرف مكافآت لمخيم ربيعي أثناء فترة كورونا، ويتضح أن المخيم الربيعي «أونلاين» عندما سمعت بذلك يحز في خاطري أن يتم ذلك في وزارة الأوقاف.



هذه المخيمات الربيعية يجب على مجلس الوزراء أن يوقف هذه «الحنفية» وتوقف على أموال المواطن الملحة، وهذا خلل وتم الاستناد الى قرارات غير حقيقية لديوان الخدمة المدنية.



يا وزير الأوقاف «غيّر عتبة وزارتك».



٭ وزير الأوقاف عيسى الكندري: أؤكد للأخ النائب أن الوزارة لن تصرف دينارا واحدا على المخيم الربيعي، وهذا ما ورد في إجابتي وما تم صرفه هو للنشاط الصيفي والعشر الأواخر وتم الصرف بناء على موافقة المراقب المالي التابع لوزارة المالية، وشكلت لجنة تقصي حقائق بشأن سلامة إجراءات الصرف، وجاءت النتيجة بسلامة إجراءات الصرف، وخاطبت الفتوى والتشريع التي ردت أن ما تم صرفه ينسجم والقرارات الصحيحة، ولم يتم صرف أي دينار على المخيم الربيعي.

٭ مرزوق الخليفة: أتقدم بالشكر للوزير السابق على قبوله الضباط حملة الشهادات الجامعية، وبخصوص دورة الضباط، أطالب الوزير الحالي بأن يعامل أبناءه من حملة المؤهلات الجامعية في قوة الإطفاء أسوة بالداخلية والدفاع والحرس الوطني.

هذه الترقيات سوف تكون حوافزا لجميع العاملين من حملة ضباط الصف، لتشجيع حديثي التخرج أن يعملوا بإخلاص.

حملة الجامعات والمؤهلات العليا شهاداتهم معتمدة من التعليم العالي، ولكنهم يقولون أنت لم تحصل على الإجازة الدراسية ويوقف ولم يحصل على هذه الدورة على مخالفة إدارية، فما يجب أن تؤخذ الأمور بهذا الشكل.

- سؤال أسامة الشاهين لوزير المالية عن إجراءات هيئة الشراكة للبدء بتنفيذ مشروع مترو الكويت.



٭ أسامة الشاهين: موضوع هيئة الشراكة في غاية الأهمية، وألفت نظر وزير المالية الجديد لأن هناك قرارا من الهيئة بأن تكون الاكتتابات العامة القادمة بعد «أم الهيمان» أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهناك تعهد من الوزير السابق أن تكون مطابقة للشريعة حتى يتمكن المواطنون من المشاركة فيها دون تحرج.



أؤكد حرص وزير المالية على هذه التوصية، وعن موضوعي المترو وسكك الحديد، موضوع المترو أحيي هيئة الشراكة على الإجابة التي اكتشفت أن موضوع المترو يعود الى عام 2010 والآن نحن 2020.



والحكومة كلفت استشاريا دوليا، وفي 2015 اضطرت الهيئة الى إعادة تكليف استشاريين لإعداد دراسة استشارية جديدة، فيوم الحكومة بسنة، وندعو الى الحسم، إما أن نمضي قدما في تنفيذه، أو نتوقف عن الدراسات التي تهدر المال، وفي 2017 كانت تكلفته الانشائية للمرحلة الأولى 4 مليارات والتكلفة التشغيلية السنوية مليارا و300 مليون دينار كويتي سنويا.



في 2015 سكة الحديد، المجلس البلدي قرر تسليم أراضي المرحلة الأولى لوزارة المواصلات في أبريل 2015 تعاقدوا مع استشاري عالمي وأدخلوا هيئة الطرق طرفا في هذه الدراسة، ولم يحدث أي شيء.



- سؤال أحمد مطيع لوزير الأوقاف.

٭ أحمد مطيع: القضايا والأسئلة التي وجهت مني لمعرفة كم عدد القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهي أكثر من 4087 قضية، فالمواطنون تضرروا والمعاقون ظلموا بسبب تعسف هيئة المعاقين وهم لهم حقوق علينا أن نستخدم كامل حقوقنا الدستورية للدفاع عنهم.



أكثر من 4 آلاف مواطن معاق ظلموا من الهيئة العامة للمعاقين، فالشخص يأخذ تقريرا طبيا ويتوجه إلى الهيئة ويدخل على اللجنة الطبية المتخصصة لإثبات أحقيته في أخذ درجة الإعاقة، وبعد هذا التقييم يحصل إما على إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة، وكل الموجودين الذين رفعوا قضايا رفعوا تظلمات لتحديد نسبة العجز عندهم، وللأسف في لجنة المعاقين دكتور من ضمن مدير إدارة الطب الشرعي، من وزارة الداخلية، فبعد تقديم التظلم يذهب هذا الكتاب الى الأخ مدير الطب الشرعي العضو في لجنة المعاقين الذي دائما يرفض طلب التظلم، وأكثر من 400 شخص حصلوا على حقوقهم وأحقيتهم عندما توجهوا الى الجامعة.

واجب علينا إنصافهم وعلى وزير الصحة الانتباه لهذه الفئة.



٭ وزير الصحة د.خالد السعيد: كوزير صحة لم يصدر مرسوم إلحاق هيئة الإعاقة بوزارة الصحة، وعندما يصدر المرسوم سننظر في جميع الأمور التي طرحها النائب أحمد مطيع.



- سؤال حمد المطر لوزير الكهرباء عن تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية.

٭ حمد المطر: نشيد برد الحكومة ورد وزير الأوقاف ووزير الصحة، فالردود من الوزراء تعطي اهتماما للموضوعات.

القطاع النفطي ورده على السؤال أتمنى أن أسمع ردا من الوزير بشأنه، بعد 6 عقود من النفط، من الأولى تكويت هذا القطاع هو أمن قومي، هناك التفاف في جميع مؤسسات الدولة.



K.O.C، بها 22 غير كويتي، وهذه الأرقام يقولون إن تخصصاتهم مطلوبة، وأنا أرى أن الكويتيين يفوقونهم خبرة وعمرا ومواصفات، وكلها تخصصات تقدمها جامعة الكويت، والمواطن أولى.



مختبر وزارة الصحة في كيفان أكثر من نصفه غير كويتيين وتخصصاتهم موجودة في كلية العلوم بجامعة الكويت.

لا يجوز الى الآن هذه التخصصات يشغلها غير كويتيين، والالتفاف من خلال العقود لا يجوز، فالمهندسون الكويتيون عاطلون عن العمل، ولدينا خبرات كويتية صار لها 20 و25 سنة.



الالتفاف يكمن في عقود الاستشارات والشركات، وسأوجه سؤالا آخر لكل الوزارات عن عدد غير الكويتيين في كل الوزارات، الكويت أولى وأبدى وأنفع.



وزير النفط د.محمد الفارس: أشكر د.حمد المطر على سؤاله، وأؤكد على ما اعتمدناه في مجلس القطاع النفطي بتكويت هذا القطاع، الأرقام تعكس خبرات تنقل وتدرب المواطنين.



وقمنا بمرحلة التعيين المباشر، فهناك 2000 موظف تم تعيينهم العام الماضي، وقمنا بتكويت القطاع الخاص بشركات المقاولين لتكون 30% مواطنين كويتيين، وإجراءات التكويت أمامنا طوال الوقت بعد نقل الخبرات الكاملة في كل التخصصات.

وسيكون الموظف الكويتي هو من يقوم بأعمال المقاولات وتقليل عقود الاستشاريين.



- سؤال حمدان العازمي لوزير الداخلية عن تاريخ علم الجهات الأمنية بالحفل الذي أقيم في المنقف في نهاية العام 2020.

٭ حمدان العازمي: سألت وزير الداخلية عن حفل صار بالمنقف وصار فيه اختلاط ولغط في المنطقة، وبسرعة عقب ما كلمناه وتحرك وأوقف الحفل، فلا يجوز الحفلات ما فائدتها، الشعب الكويتي محافظ ويخاف الله، وحتى الشباب لا يجوز ندمرهم ونأتي بحفلات وفنانين ومطربين لإفساد أولادنا، فما فائدة هذه الأغاني، وعندما صار حفل بالعديلية قبل كم يوم أهل المنطقة رفضوا والشباب رفضوا والشعب محافظ رفض، ما فائدة تدمير شباب على حساب معتمد يسوي حفلة، الأمور هذه ينتبه لها وزير الإعلام والتجارة، الأمور الشرعية لا أحد يقبل بتجاوزها حتى استبيان إلحاق المرأة في السلك العسكري يقول إن أغلب النساء رافض.



من يقبل بهذه الحفلات حتى صلاة ما يصلي، هذا الأمر لو أدى الى تقديم استجوابات الى وزراء الإعلام والداخلية والتجارة إذا تكررت مثل هذه الحفلات.



- سؤال سعدون حماد لوزير الأشغال عن أسباب عدم تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع خيطان الجنوبي.

٭ سعدون حماد: اللجنة قامت بجميع الإجراءات ولأن الأمور جاهزة، وعلى وزير الإسكان إعطاء شهادة لمن يهمه الأمر لبنك الائتمان والبلدية لكي يبني المواطن.



ومجلس الوزراء خفض القيمة من 15 ألفا إلى 10 آلاف، وكلمنا سمو الرئيس بتخفيض القيمة الى 4 آلاف دينار أسوة بالمناطق المجاورة وصباح السالم 6 آلاف من 20 ألف دينار، وقسائم خيطان لا تفرق بينها وبين عبدالله المبارك، مطلب المواطن أن ننزل قسائم خيطان الى 4 آلاف دينار لأن المواطن سيتحمل تكاليف إزالة الأنقاض.

1448 قسيمة في خيطان نطالب بتخفيض قيمتها الى 4 آلاف دينار.

- سؤال النائب محمد المطير لوزير العدل عما إذا كان المستشارون يتمتعون بإجازة رسمية.

٭ محمد المطير: موضوع الأجانب في قطاع القضاء، فإلى متى الكويتيون لا يكونوا العصب الرئيسي في قطاع القضاء، خاصة أنهم مشاركون في بعض قضايا الفساد، فواجب علينا تكويت هذا المرفق، هذا أمن استراتيجي وواجب على الدولة تكويت هذا المرفق بالكامل، في دول العالم هذا المرفق بالذات لا يكون به إلا أهل البلد.



الأحكام التي تخرج متناقضة، ولا ندري من يكتب هذه الآراء، فعلى الحكومة السعي الى تكوين هذا المرفق.

- سؤال عدنان عبدالصمد لوزير البلدية عن مبررات رفض بلدية الكويت لمساهمة الفرق التطوعية في عملية غسل وتكفين الموتى جراء الموت بڤيروس كورونا.



٭ عدنان عبدالصمد: قضية تغسيل الموتى قضية شرعية في فترة من فترات كورونا كان هناك امتناع عن تغسيل جسد الميت ودفنه بدون تغسيل على اعتبار أن الميت يعدي من يقوم بتغسيله، أولا هناك أطباء يتعاملون مع مرضى أحياء مصابين بكورونا، لكن هذا جسد ميت والعدوى أقل انتشارا، ومع ذلك البلدية مازالت ترفض تغسيل موتى كورونا.



القضية شرعية خاصة أن هناك متطوعين من أهالي الميت يبدون استعدادهم مع الحفاظ على الاشتراطات، ومع ذلك البلدية تصر على دفنه بكيس أسود.



وخطورة كورونا قلت بكثير، فأوميكرون والشبح نعم سريعا الانتشار لكن خطورتهما أقل بكثير من كورونا، والوضع طبيعي، حتى البلدية مثلما سوت مقبرة خاصة بوفيات كورونا أيضا تسوي مغسلة خاصة بوفيات كورونا لكي يُغسَّل وفيات كورونا.

- سؤال النائب د.محمد الحويلة لوزير النفط عن عدد الوظائف الإشرافية التي أحلت العمالة الكويتية محل الوافدة في الوزارتين التابعتين للوزير.



٭ محمد الحويلة: هذه القضية تشغل بال الكثير من الشباب الكويتي في عملية تمكين الكفاءات الكويتية، وواجب على القطاعات المختلفة ومنها النفطي بفتح المجال وفتح آفاق كثيرة لأبنائنا الشباب، وهناك 2671 موظفا غير كويتي يعمل في القطاع النفطي، ويجب أن يعاد النظر في سياسة التوظيف في الشركات التابعة لمؤسسة البترول حتى نتمكن من تخفيف الأعداد الكبيرة التي تنتظر التعيين، ويجب أن يكون هناك دعم للتوظيف المبكر، وإعداد برامج خاصة لإكساب المهارات للشباب الكويتي حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة المناسبة في القطاع النفطي.



هناك 300 مهندس غير كويتي يعمل في القطاع النفطي، فيجب تكويت القطاع النفطي ليكون قادرا على استيعاب أكبر قدر ممكن من مخرجات التعليم.



ونحن في لجنة الموارد البشرية لدينا العديد من القوانين الخاصة بإعادة النظر في سياسة التوظيف والتكويت والإحلال في جميع القطاعات الحكومية، وخاصة في القطاع النفطي.



وسندعو وزير النفط لاجتماعات اللجنة للوقوف على إيجاد حل للانتظار الطويل لنسبة كبيرة من إخواننا وشبابنا الكويتي.

٭ د.محمد الفارس (وزير النفط): أؤكد على اهتمام الحكومة بمخرجات الكليات الهندسية من جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتطبيقي، لأن هناك إعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات المياه ورفع مستوى المهندسين يتم استقطابهم بطريقة كبيرة، ومستمرون باستبدال الوافدين بمهندسين كويتيين، وملتزمون في القطاع النفطي بعملية التكويت، فهذه سياسة وضعت وهي في حيز التنفيذ.



- سؤال النائب عبدالله الطريجي لوزير الداخلية لإفادته بدور وزارة الداخلية بمنع جرائم النصب العقاري عند إقامة المعارض العقارية.

٭ عبدالله الطريجي: سألت وزيري التجارة والداخلية عن جرائم النصب العقاري التي تعرض لها المواطنون، رفعوا قضايا على الشركات التي سوت عقودا وهمية بالملايين.



كان من ضمن أحد المتهمين في قضايا النصب سوداني اسمه أحمد منير محمد دهب، كان محبوسا وتم إخلاء سبيله بكفالة ومنع سفره، وفوجئ المتضررون بأن هذا المتهم موجود في لندن، فوجهت سؤالا حول كيفية خروجه، والصدمة والمفاجأة أن وزير الداخلية السابق أرسل الإجابة بأن السوداني قد خرج من المنافذ خارج الكويت وتم التحقيق وتمت إحالة المتهمين الى النيابة، بدون ما أعرف المتهمين.

فهذه خيانة كبرى، وزير الداخلية قال ما خرج ليس فقط السوداني، بل 18 وافدا عليهم قضايا وخرجوا خارج الكويت وأرسلنا الى الانتربول لملاحقتهم.



ومن حق المواطنين المتضررين رفع قضايا على الحكومة لأن المتهمين تم إخراجهم وتهريبهم خارج البلد وهم كانوا على ذمة قضايا.

طلبات رفع الحصانة

- طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري التقرير 30.

٭ مقرر اللجنة التشريعية د.هشام الصالح: وجهت اللجنة دعوتين بتاريخ 1/10 و1/24 لاستيضاح رأيه بشأن الشكوى المقدمة ضده إلا أن العضو تقدم بطلب عرض طلب رفع الحصانة في جلسة مجلس الأمة، وكون اللجنة يختص دورها في بحث الكيدية، وانتهت اللجنة الى الامتناع عن البت في رفع الحصانة من عدمه.



٭ شعيب المويزري: هذا قرار المجلس برفع الحصانة أو عدم رفعها، اللجنة طلبت حضوريا لمعرفة ما يتعلق برفع الحصانة وأرسلت لهم رأيي في هذا الموضوع، والشكوى مقدمة من رئيس المجلس عن تصريح سابق في 1 أبريل الماضي، ومن تقدم هو موكله المحامي، فاستغربت من الشكوى ومن أنها تضمنت أجزاء كثيرة مقصوصة حتى يتم تغيير المعنى، وكررت أن القصد في هذا الموضوع هو الى صفة مرزوق الغانم وليس شخصه.



أجزم بأنه لابد أن تعرض عليه القضية، وكان التوجيه مباشرا الى صفة مرزوق الغانم.

وعرض شعيب تصريحي وتصريحه، وقلت «سيسحق» وليس «سيسحل»، وقلت «ما يجوز تصلي وتقرن الدين بالعمل وتقرن العمل بالدين»، وكأني أكفر مرزوق والعياذ بالله، ولا يمكن أن أسحب كلمتي إذا كنت مصيبا، وإذا كنت مخطئا عندي شجاعة على الاعتذار.

لكن الأكثر ما يسويه مرزوق الغانم، فأتمنى أن يعرض هذا الموضوع.



وعندما قلت يا مرزوق (ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر)، وقلت «مروا علي وإن مثلك يا أخي شعيب» وقلت أنا «سيأتي فيه اليوم الذي سيسحق فيه مرزوق الغانم» وتم تغيير الكلمة من «سيسحق» الى «سيسحل».

وليس بيني وبينه خصومة، خصومتي معك على أدائك غير الإيجابي، وعلى سلوكياتك.

٭ مرزوق الغانم: يقول المولى عز وجل (إذ تلقونه بألسنتكم......) ڈ.



ليس بيني وبين الأخ شعيب المويزري أي أمر شخصي، لكن الموضوع غاية في البساط، وعرض الغانم 166 من الدستور «حق التقاضي مكفول، وأنا لا أريد أن أرد هذه الإساءات بمثلها، لذلك توجهت حسب قناعاتي وفق الطريق الشرعي والدستوري والقانوني الى المحاكم أشتكي لمن يحكم أني على حق أو لست على حق هو القضاء، المادة 115، ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في أعمال السلطة القضائية، المادة 22 من اللائحة، لا تنظر اللجنة في الأدلة إنما يقتصر البحث في الكيدية من عدمها».

الشكوى جنحة سب وقذف فهي ليست كيدية إنما هي حق لي ولن نعوق النائب عن أداء عمله.

ما معنى الكيدية؟

هي التي يراد بها منع العضو من أداء دوره في المجلس، ما يصير تعمل ما تريد دون أن تساءل، لا أريد أن أظلم الأخ شعيب، ولا أريد أن أظلم نفسي أو من تم الإساءة لهم.



وعرض الغانم ڤيديو للنائب شعيب يسب فيه الغانم ويقول عنه أنت «شخص خبيث وغير سوي» و«من يدعمه أو يوافقه فهو شخص واطي مثله».



٭ الغانم: من حقك أن توضح وجهة نظرك أمام القضاء، هذا حقك، إنما أنا من حقي أن ألجأ إلى القضاء، لا يملك من أقسم على احترام الدستور، لا أريد أن أسيء له، وكلكم رأيتم كلمتي عندما قلت «سياسيا».

الأخ شعيب أساء لكل من يدافع عني، والدي ووالدتي واخواني ونواب وأهل يدافعون عني ومنهم من أتفق معهم، ومنهم من لا أتفق معهم، هذه رسالة ستوجه للمجتمع اما أن يقبل النواب أن تواجه هكذا مفردات الى كائن من كان ونحن نحميه داخل المجلس ونحن نحميه داخل القاعة.



وهذا لا يجوز شرعا ولا دستوريا ولا قانونيا، وأي رأي سيقال سأحترمه.

من يقبل على نفسه هذه المفردات أن يقال عليه خبيث أو «واطي» هل يقبلها الأخ شعيب على نفسه، إذا كان لا يقبلها على نفسه يجب ألا يقبلها على أحد، اليوم أنتم قضاة في موضوع الكيدية فقط، قد يقول القضاء إنه بريء، ونقول سمعا وطاعة، وممكن أن يدينه ونقول إن هذا حق من يدافع عني.



ما السبيل أن يأخذ الواحد حقه في حال تمت الإساءة له، هل نستعمل نفس المفردات.

ليس من حقك أن تقول لي «واطي أو جبان» أو أخون الوطن، أو «سيسحل»، رب العالمين هو يحكم على صلاتي.

من صوتوا لي فيهم من قبيلتك يا بوثامر، لكن لا يعقل أن نجعل الحوار في مثل هكذا مفردات، فقط يجب أن يرفع المجلس الحصانة عن الأخ شعيب لكي نحتكم الى القضاء، وسلامتكم.



٭ عبيد الوسمي (رئيس اللجنة): ما هو مقدم هو تقرير اللجنة وهو رفع الحصانة، المجلس واللجنة ليسا محكمة ولا يبحثان في الإدانة، فقط هل هذا الاتهام كيدي أم لا، حق التقاضي مكفول ومن الضمانات سماع الشاكي والمشكو في حقهم.



اتهمت في أكثر من 26 قضية معظمها جناية، يجب أن يفهم النواب أنه عندما قدم الطلب الأول لاستدعائهم كان لكي نسمع وجهة نظرك في الكيدية من عدمها، فمن حق اللجنة أن تسمع من كل شخص وتسمع كل المبررات التي يراها هو بأن الاتهام كيدي، أنتم من منح الفرصة للمجلس لعرض الموضوع.



«واطي»، «جبان» هي من عبارات السب، ولكنني لا أعلم أنها كانت في سياق السب أم لا، وظيفتي بحث الكيدية من عدمها، أرجو من شعيب المويزري هل ترى في هذه الشكوى المقدمة من الغانم كيدية أم لا؟!

٭ شعيب المويزري: اللجنة تتحدث عن أشياء مستقبلية وهذا لا يجوز، عندما أرسلت الكتاب الى اللجنة وأؤكد أن العبارات التي تم تقديم الشكوى بها تم اجتزاء الكثير من العبارات، وهذا الأمر واضح وثبت لدى النيابة.

٭ عبيد الوسمي (رئيس اللجنة): اللجنة نقلت الاختصاص الأصيل للجنة الى المجلس، ولم نمكن من ممارسة دورنا دون ابداء رأينا في اللجنة، لابد من عرض المادة كاملة لكي نرى أن هناك اجتزاء للكلام.



اللجنة التشريعية لم تمكن من إجراء هذا التحقيق الأولي، والآن بنعطيهم فرصة قبل التصويت لعرض المادة كاملة.

٭ أحمد الشحومي: سمحت لشعيب ومرزوق لعرض ما عندهما، والمطلوب من رئيس اللجنة التشريعية عرض نبذة مختصرة للتقرير وبعدين التصويت.



٭ هشام الصالح: المشكو في حقه شعيب المويزري والشاكي مرزوق الغانم القضية حق نيابة الإعلام، بتاريخ 29 و31 مارس.

شعيب المويزري اعتلى المنصة الإعلامية وقال عبارات تسيء للشاكي، التكيف القانوني للواقعة: الجنح.

آخر موعد للبت في الطلب 9 فبراير، وقررت اللجنة الامتناع عن التصويت على الطلب.

٭ مرزوق الغانم: الموضوع ليس كيمياء ولا معضلة، وإذا الأخ شعيب يقول تم اجتزاء كلامه ففي النهاية الموضوع عند القاضي، وأحترم القضاء وأحترم المشكو في القاعة وأدخل بالتصويت وأنا معهم نداء بالاسم.

وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 56، موافقة 31، عدم موافقة 19، امتناع 6.

موافقة على رفع الحصانة.



2 - تقرير 31 بشأن رفع الحصانة عن النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ومحمد المطير.

٭ هشام الصالح (مقرر اللجنة): النواب طلبوا عرض الموضوع على مجلس الأمة، المشكو في حقهم الشاكي جمال ناصر المنيفي حصر نيابة العاصمة.



بتاريخ 2021/4/14 وأثناء خروج جمال المنيفي من القاعة حصلت مشادة بينه وبين الشاكي.

التكييف القانوني: جنح.

تاريخ ورود الطلب 11/1.

آخر موعد 11/2.



قرار اللجنة الامتناع عن اتخاذ قرار بشأن الطلب.

٭ عبدالعزيز الصقعبي: معارضا لرفع الحصانة: مع الأسف مازلنا نعيش في زمن العبث السياسي داخل وخارج المجلس، سلوك متكرر من 10 سنوات يسيطر على المشهد السياسي، سلوك الإقصاء والانتقام لأنها توجد خصومة سياسية.

ونحن أمام مشهد آخر، شخص يسرح ويمرح أساء لقاعة عبدالله السالم والنواب واعتدى عليهم بأبشع الألفاظ، وحاول أن يتهجم على النواب ويهدد ويقول للنائب «اطلع لي برة»، نحن جالسون في قاعة وليس عزبة أو بيت أبوك، الأسوأ من ذلك أن الشخص هو موظف في مكتب رئيس مجلس الأمة واستعان بموظفي الأمانة لرسم هذا السيناريو.

وهذا مرفوض توظيف مجلس الأمة بهذه الطريقة من أجل استغلالهم وتوظيفهم في صراعات سياسية، مرفوض نشر ثقافة الملاحقات السياسية، الى أين تريد أن توصل، ما الرسالة التي تذهب للشباب القادم، طريقة مأساوية في التعامل مع بعضنا البعض، هذا السلوك مدمر للعمل السياسي والبرلماني، ولا يمكن أن نقبل أن نكون جزءا من الممارسات التي أساءت للعمل البرلماني، وهذا الشخص الشاكي هو موظف في مكتب رئيس المجلس.



واشتكى على 3 نواب، الكل يعلم أنهم لديهم خصومة سياسية في الأمر، ففي الأمر كيدية وكيدية وكيدية.

٭ خالد العايد (مؤيدا لطلب رفع الحصانة): أول جلسة في هذا المجلس تنظر فيها طلبات رفع الحصانة، أتحدث عن نفسي قبل الآخرين، لن أكلف المجلس عناء بحث الحصانة عن نفسي، لأن الأعضاء والنواب يتمتعون بالحصانة في المجلس ولجانه، وأي أمر آخر يتعلق برفع الحصانة اليوم أو بكرة فسأعفيكم من التصويت على رفع الحصانة عني، الدفوع الأصيلة هي كيدية الأساس، لذلك مع قناعتي التامة بعدالة قضائنا وحق كل فرد في ممارسة حقه في التقاضي، ولكن ارتأى الاخوان أن يتم التصويت، أي حصانة سأبدأ بنفسي قبل الآخرين إلا ما يتعلق بالسلطة أي قضية مرفوعة من الحكومة ضد النواب، إنما إلى جانب آخر فهذا من حق المواطن.

فلن أتمترس خلف هذه الحصانة.



٭ خالد العتيبي رافضا طلب رفع الحصانة: أؤكد للنواب جميعا أنه ليس هناك خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة أو مع الاخوة المشتكين، هذه القضية هي نتاج محصلة أحداث بدأت في جلسة الافتتاح ولم تبدأ في جلسة 14 أبريل.

كلنا نتذكر جلسة الافتتاح من هرج ومرج ورقص وشتائم طالت الجميع، ونتذكر ما تلى تلك الجلسة من تأزيم وتقديم استجوابات أولها استجواب إلى رئيس الوزراء ثم الوزراء.



نتذكر أن الخلافات أصبحت ككرة الثلج تكبر يوما بعد يوم، وجلسة بعد جلسة بسبب الممارسات التي يستخدمها رئيس المجلس في القاعة إلى أن وصلت جلسة 30 مارس التي قاطعها كثير من النواب التي فيها تم إقرار أعظم وأخطر الموبقات الدستورية بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

وهذا الطلب سابقة خطيرة جردت النائب من أهم أداة رقابية وهي المساءلة والمحاسبة لذلك كان موقفي وكثير من النواب موقفا ثابتا وواضحا من الاعتراض على هذا الانتهاك الصارخ.



وجاءت جلسة 14 ابريل وتتذكرها كيف كان اعتراضنا على المقاعد ولم نجد أي تجاوب من قبل رئيس المجلس عندما طلبنا سحب هذا الطلب، وهذا ما أجبرنا على صعود المنصة والاعتراض على الطلب غير المسبوق.

نذكر السجال والخلاف الذي صار بيننا وبين رئيس المجلس والذي كان معه استحالة تكملة الجلسة وتم رفع الجلسة والاحداث أتت بعد رفع الجلسة.



فكيف هذه القاعة بحصانة النواب يتم دخول موظفين يهددون النواب، وهذا عمل لم نشاهده من أي رئيس مجلس أمة سابق سواء الخرافي أو السعدون .



مزاعم التعدي على موظفي مكتب الرئيس انظروا الى الأخ الشاكي.

إخواني بكل صراحة وبكل أسف لم نشاهد أي موظف خلف رئيس المجلس، فما دور جمال المنيفي يقف خلف الرئيس هل ينتظر تدخل نواب ويحتد عليهم ويرفع قضايا، نحن نواب لم نستطع إدخال مدير مكتبنا على كراسي الجمهور.



ويوجه الحرس أيضا، ويمسك الرئيس وهذا هو الدور المنوط به، ويقول إنه كان يحاول أن يهدئ، فهل هذا وجه واحد يحاول التهدئة.

أنا لا ألوم فهو عبد المأمور، فهو موظف يدور رزقه، هذا الشخص الآخر المشتكي وهو في قسم الإبداع، وما هو قسم الإبداع، شغلته بس يصور ويجتزئ الصور ويقطع وينشرها، والنائب ثامر السويط سحب التلفون منه.



الاخوان رافعو القضايا مأمورين، ولو كان هناك إنصاف من الرئاسة أن يكون هناك تدخل بمنع الموظفين، لكن هناك توجيهات لهم برفع القضايا علينا.



اليوم أقف أمامكم ليس دفاعا عن نفسي فلدينا من الجسارة ما تكفينا من تحمل جميع تبعات مواقفنا، وإنما عن حق النائب في الانتصار للدستور والدفاع عن الشعب ولن يرهبنا الابتزاز والتنويه عن قول الحق، وسنبقى ثابتين ونؤمن بشيء واحد وهو ما أخبرنا به رسولنا «بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء.....» صدق رسول الله.



٭ مرزوق الغانم: ما كان بودي أن أتحدث، لكن سأدافع عن أشخاص ليسوا موجودين بالقاعة، المادة 79 من اللائحة، الجماعة حكموا عليهم قبل لا يروحون المحكمة، وان الرئيس هو من وجههم بذلك، اعتقادك حقك، فهم موظفون كويتيون محترمون مواطنون حالهم من حالكم، والناس سواسية ومن حقهم أن يلجأوا للقضاء، والأخ خالد تعدى على المادة 115 من الدستور، هذا الكلام والصور والشهود روح بهم للمحكمة وقل للقاضي هؤلاء اللي سبونا وشتمونا.



يمكن جاي يجيب لي البريد، نعم لم يحصل من رؤساء سابقين، نعم لأنه لم يحصل من نواب سابقين.

نعم هم رايحين عليهم قضايا، فهل يجوز أنتم تقاضون المواطن، حلال لكن حرام المواطن يقاضي النائب!

الحصانة لا تهدف أن تجعل من النواب طائفة من المواطنين أن يعملوا أي فعل دون محاسبة.

طلبت رفع الحصانة عن نفسي في جميع القضايا السابقة عليَّ، لا أتهم النواب أنهم أخطأوا ولا أقول الموظفين أخطأوا، القاضي هو من يحكم، لست القاضي ولست السلطة القضائية.



تم التحقيق مع الجميع فيما حدث، ارفع الحصانة عنكم واجعلوا محراب العدالة هم من يحكمون ولا نجعل المواطنين يتهموننا كنواب بأننا نتمترس خلف الحصانة.



إدخال مواضيع أخرى ليست لها علاقة، برفع الحصانة، هذا ليست له علاقة بالجلسة الافتتاحية، أحلت كل طلباتكم للنيابة، تقولون إنني لست مقدمها بالشكل الصحيح، قدمها أنت، لكن لا يصير تربط أمورا بأمور أخرى ليست لها علاقة، المواطن غير موجود ويدافع عن نفسه.

هؤلاء مواطنون ليسوا عبيدا، عند القاضي قل ما تريده، والتاريخ سيُسجل، وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، وكانت النتيجة كالآتي:

الحضور 55، موافقة 27، عدم موافقة 28، امتناع 0.

عدم موافقة على رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.

٭ وافق المجلس على الإحالات الواردة.

وشرع المجلس في مواصلة النظر في الخطاب الأميري.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب جلسة خاصة وقدم الشلاحي لمناقشة كورونا تخصيص ساعتين لمناقشة كورونا في جلسة الأربعاء، وتوصيات وباء كورونا.

وطلب آخر: نظرا لتزايد إصابات كورونا أمس، تخصيص جزء من الجلسة العادية الثلاثاء أو الأربعاء، لمعرفة سياسة الحكومة للتعامل مع ڤيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات.

٭ مرزوق الغانم: الطلبان سوف أدمجهما، الوزير طلب أن يكون في بداية الجلسة.

٭ صالح المطيري: ما عندنا مانع أن تكون غدا (اليوم).

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب تقديم جلسة 2/15 لتصبح 2/8 وتقديم جلسة 3/1 إلى 3/8.



موافقة عامة.



طلب آخر: تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقريرها.

ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ مرزوق الغانم: تستأنف الجلسة عند الساعة 1.30.

٭ عبدالله الطريجي: عندما خرج الناخبون في ظروف استثنائية لكي نعمل من أجل الوطن والمواطنين وتطوير حياتهم والمتقاعدين، لكن للأسف تمر الأيام وتحدث خلافات، نريد إنجاز القوانين والأمور المستحقة، لكن الجلسات تضيع، ودور انعقاد كامل وهناك استجوابات تقدم، أتمنى أن يكون هناك تركيز في العمل.



هذه فرصة للرد على الأخ حمدان العازمي، عندما قال لي واتهمني أن ورقتي مزورة، هل هناك دليل؟ اذا هناك دليل يروح للنيابة ويقدم الدليل، هل هذه معارضة تروح للوزراء توقعون معاملات وفي القاعة تكملون معارضة!

القرار السليم هو أن يرفع النائب الحصانة عن نفسه من أجل مبدأ حق التقاضي، هل كل شخص له علاقة بمرزوق الغانم واطي؟!

المشكلة أن هناك من النواب يصارخون الصبح وبالليل الوزراء يستقبلونهم في الدواوين والبيوت.



هناك لجان تحقيق قدمها عبيد الوسمي لكي يعرف كل نائب حجمه، أعرف نائبا هنا آخذ من الحكومة صفقات وتمويلات، لذلك لا تسوون بعضكم شريف مكة علينا، أي تجار عقار وأي تجار أسلحة وراءنا، يجب تشكيل لجنة التحقيق بأسرع وقت.



العيب ان هنا داخل القاعة تسوي روحك معارضا شرسا وتروح للوزراء، أنا رأيت نوابا يهاجمونك ويأتونك في مكتبك يا رئيس المجلس يقولون لك الناس تريد ذلك.

دعونا نترك الأمور الشخصية ونشتغل من أجل المواطن.



٭ فرز الديحاني: نشكر صاحب السمو أمير البلاد على دعوته للحوار الوطني وحكومته بالعفو عن المهجرين واستكمال العفو عن قضايا الرأي.

عندي قنبلة كبيرة خيطان كان 300 ألف نسمة وصار فيها فوضى أمنية، اليوم منطقة جليب الشيوخ بها 600 ألف نسمة في مربع 2 كيلو، ووجهت أسئلة لوزير الداخلية حول كم عدد المخافر وعدد المستوصفات وجد في مخفر واحد ومستوصف واحد يخدم 600 ألف نسمة، نطالب تثمين هذه المنطقة، اليوم عندنا هيئة الاستثمار وتستثمر في جميع بقاع الأرض، والأولى أن تستثمره في ديرتنا، نحن في المنطقة الرابعة نواجه هذه المشكلة، والأموال مرصودة من 2012 لكن لا حياة لمن تنادي.



٭ هشام الصالح: طالعتنا الصحف بتعيين د.باسل الصباح في مكتب رئيس الوزراء بدرجة وزير، ردينا لدرجة وزير، المادة 56 حددت 15 وزيرا للحكومة من أين أتوا بهذه المقولة، وقوانين الخدمة المدنية تخلو من كلمة بدرجة وزير ومزايا الوزير.

المشاريع الحكومية تدل على تخبطات الحكومة، فالمجلس البلدي وافق على أن يكون جسر جابر للرياضة في يوم الجمعة بقيمة 3.6 مليارات دينار وتستخدمه في الرياضة.



ومن صور التخبطات قرار الـ 60 عاما، مرة 2000 دينار ومرة ألف دينار ومرة 500 دينار والحين 250 دينارا مع التأمين الصحي، كيف تحلون المشاكل الكبيرة والحكومة ما تدري وين الله قاطها، الحكومة قدمت اعتمادا إضافيا بقيمة 600 مليون دينار ووافقنا عليه، وقرابة العام الحكومة لا تعرف كيف تصرف مكافأة الصفوف الأولى.



لن نقبل إلا بالتكويت، ولن نسكت إلا بذهاب آخر وافد من الكويت. يجب أن نقر لجنة د.عبيد في الجلسة القادمة حتى نفحص ذمم النواب، وإلا لن نقر أي قانون.



٭ أحمد الشحومي: «هبنقة» رجل أحمق يسمى يزيد بن مروان القيسي، أراد أن يحرق البلد في الكويت، لا يكترث لمصير الكلام، كذاب أشر، كل همه أن يقال عنه بطل، هذا الأحمق عندما يعطى من قبل بعض الحسابات يصدق أنه بطل، يسمو ويرتقي وطموحه يكبر، خلال الحملة الشرسة التي تعرضت لها، اكتشفت أن هناك أكثر من «هبنقة» كان وراء هذه الحملة، وأعتقد أن الناس ستتغنى باسمه وإنجازاته، فما إنجازاته، إنجازاته هي حرق البلد، هبنقة يطالب بإسقاط فلان وإسقاط فلان، وللأسف هناك من صغى لهذا الـ«الهبنقة»، هذا همه مجموعة خبيثة في تويتر تقول عنه بطل، ديكارت يقول إن من أسوأ ما هو موجود في الديموقراطية أن تسمع للأحمق.

في 2006 لم نصوت للعم جاسم الخرافي وانتهينا وطوينا هذه الصفحة.



تمت مباركة ولي الأمر للحوار الوطني وخرجوا به من توصيات وما حدث من تغيير بسيط على هذا المشهد هو بفضل هذا الحوار.

لابد أن يتوقف عند حده هذا الـ«هبنقة»، العيب ان كل واحد يشكك بالثاني، هبنقة يعتقد أنه المخرج والممثل، وان المشهد لم يتغير، يا حبيبي المخرج تغير، المشهد كله تغير والسيناريو تغير، النهاية ستكون نهاية فيلم مصري وهندي، لم يبق واحد من شعب الكويت لم يُجلد، اصحوا لأن القضايا لا تحل بالخلاف والكذب والدجل، وهبنقة هو ذلك الشخص المسؤول والمتنفذ في قبيلته، فما عادت هناك كنافة للأمير «زهير».



كل شواهد الدنيا تقول إن شعب الكويت أغلبهم أحرار صادقون، احمدوا ربكم انكم ولدتم كويتيين.

هذا البلد لا يبنى بالكلام والحقد والدجل، وأقول له سحقا لك، وخبت وخاب مسعاك، لا تحاولوا أن تصنعوا من «هبنقة» بطلا، تغاضيت حشمة والتغاضي عن الأنذال ما نقص من هيبة.

عشت رجلا سأموت رجلا رغم أنفك ورغم أنف الهبنقات الأخرى.

في محيطي اتخذ «هبنقة»، دور مسيلمة الكذاب.

نحن أمام خيارين إما أن نختار العقل لقيادة الأمة والناس، وإما أن نختار هبنقة لحرق هذا المجلس.

كان هناك نواب في 2006 هناك من كان يريد أن يأخذ معهم صورة فقط صورة، تعلمنا أن المعركة تنتهي بانتهاء الجلسة، لكن تروح تؤلب الناس لقتل نائب، والله ان وجودك مسخرة في هذه القاعة.

حسبي الله ونعم الوكيل في كل ما قيل عني وعن كل إنسان، أملك قراري، وأملك رأيي غصب عليك وسأبقى شجاعا في آخر لحظة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح يوم غد.

نص استجواب وزير الخارجية

قدم النائب شعيب المويزري استجوابا أمس لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر جاء نصه كالتالي:

استنادا إلى نص المادة 100 من الدستور «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.



وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور، يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس».

والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».



أتقدم بالاستجواب المرفق للسيد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.

استجواب موجه إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) (الأحزاب: 72).



إن التزامنا بالقسم الدستوري الذي نصت عليه المادة 91 من الدستور: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» واجب علينا تقديم هذا الاستجواب.

ولقد ارتأينا عند تقديمنا هذا الاستجواب تفعيل المساءلة الدستورية التي نصت عليها المادة 100 من الدستور إزاء إخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته بصفته وزيرا لوزارة الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات الأخرى التابعة له.



وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلّم بها والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتف بذلك بل حذّر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور التي تضمنت تفسيرا واضحا لا لبس فيه:

وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني.

ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعّال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار بعدم الثقة او بعدم التعاون.



التزاما بقسمنا وانسجاما مع ما نص عليه الدستور، أتقدم باستجوابي هذا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بصفته من أربعة محاور كالتالي:

المحور الأول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

المحور الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.



المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.

المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.

رئيس مجلس الأمة: تسلمت استجواباً من النائب المويزري لوزير الخارجية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابا من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد.

وقال الغانم في تصريح صحافي «وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب المكون من أربعة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».

شعيب المويزري: تدرجت في استخدام الأدوات الرقابية قبل تقديم الاستجواب

قال النائب شعيب المويزري إنه تدرج في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية تجاه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، مضيفا «تحدثت مع الوزير أكثر من 5 مرات عن بعض التجاوزات وتقدمت له بالكثير من الأسئلة ولكنه مازال مستمرا في إدارة الوزارة بالطريقة الخاطئة».



وطالب الموزيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الشعب الكويتي بمتابعة الاستجواب بدقة، مؤكدا أن «الشعب الكويتي سيعرف من يحمي حقوقه ومصالحه ومن يتصدى لمن لا يقوم بواجبه من الحكومة سواء رئيس الوزراء او الوزراء».

وأوضح أن الاستجواب يتكون من 4 محاور تتعلق بمخالفة القوانين والتخبط الإداري ومخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم حماية المصالح السياسية والأمنية للدولة، وعدم رعاية مصالح المواطنين والهدر وتبديد الأموال العامة.



من ناحية أخرى، أكد المويزري استعداده لمواجهة أي تبعات تترتب على رفع الحصانة، مضيفا «لن أعلق على رفع الحصانة ففي النهاية القرار اتخذ وأنا على استعداد تام لمواجهة أي أمر يتعلق بحماية هذا المجلس من السلوكيات المخالفة للدستور واللائحة».

وأكد استمراره في التصدي «لأي شخص يخطئ بحق الشعب الكويتي ولا يحترم الإرادة الشعبية».

حمدان العازمي يعلن تعليق استجواب رئيس الوزراء لمدة شهر

أعلن النائب حمدان العازمي عن تعليق الاستجواب الذي كان يعتزم تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمدة شهر، للوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهدها في صرف مكافآت الصفوف الأمامية خلال شهر.

وأوضح العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه في حال لم تصرف المكافآت فسيقدم الاستجواب، مؤكدا أنه ينشد الإصلاح لا سيما أن هذه المكافآت مكرمة أميرية من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وأقرها مجلس الأمة بميزانية قدرها 600 مليون دينار.

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالرجوع إلى رد وزير المالية على سؤال النائب مهند الساير والذي ذكر فيه ان وزارة المالية لن تتمكن من صرف المكافآت إلا بعد انتهاء مكافآت وزارة الصحة أولا.



وقال العازمي إن الضغط وتلويحه بالاستجواب نجح في إعلان مجلس الوزراء صرف المكافآت وهذا هو الهدف من استخدام الأدوات الدستورية للإصلاح وإرجاع حقوق الناس.



وبين أن المماطلة في صرف المكافآت استمرت 7 أشهر وتواترت التصريحات الحكومية بشأنها ولكن لم يتم صرفها إلا بعد تلويحه باستجواب رئيس الوزراء.



وأوضح أن إعلانه عن عزمه استجواب رئيس الوزراء جعل الموظفين والوكلاء يسهرون حتى الصباح لإنجاز كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية.



وأكد أن هناك قضايا أخرى مستحقة لا سيما التي تهم الوطن والمواطنين ويجب أن تحل بشكل عاجل.

نص كلمة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي خلال جلسة أمس

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، الأخ الرئيس الزملاء تكلموا في الرد على الخطاب الأميري بالكثير من النقاط، أما أنا أتمنى من بوزيد يسمح للحكومة تسمع معاي قصة (هبنّقة) اللي راح يكون موضوعي في هذه الكلمة، (هبنّقة) رجل أحمق يسمى يزيد بن مروان القيسي، اشتهر هذا الرجل بالحماقة، حتى قيل عند العرب «أحمق من هبنّقة»، يعني ما في بعد هذا المثال ما في مثال، الغبي الأحمق يضرب باسم (هبنّقة) ما عاد هو فقط يزيد بن ثروان القيسي، (هبنّقة) موجود في كل مكان (هبنّقة) في الكويت، أراد أن يحرق البلد، (هبنّقة) أحمق لا يكترث للكلام ولا يكترث لمصير الكلام، دجال، أشر، كذاب، كل همه أن يقال عنه أنه بطل، هذا الدجال هذا الأحمق عندما يعطى من قبل بعض الحسابات بأنك بطل، بطل، بطل يصدق هذا الهبنقة أنه بطل، يسمو، يرتقي يبدأ يكبر، طموحه يكبر، أنا خلال الحملة الشرسة التي تعرضت إليها في فترة من الفترات، وهذا الكلام لكل الإخوان وبالذات الإخوان الوزراء الجدد، اكتشفت أن أكثر هبنقة في هذه القاعة وهو اللي وراء الحملة ضدي أكثر من هبنقة، واحد منهم يعتقد أنه هو رأس الحربة، وأنه البطل، وأنه الخليفة المنتظر وأنه رأس هذه المعارضة والناس ستتغنى بإنجازاته، شنو إنجازاته؟ حرق هذا البلد، مع أن الناس يا هبنقة تعلم علم اليقين، أنك مجرد كومبارس لأناس آخرين، هبنقة فمن قال لا يعنيه أن يتدمر بيت أو يطعن بأعراض نائب أو بشرف نائب أو بكرامة نائب، أو أن يستدعي الناس لتهديد نائب، ولكن هبنقة فقط يهتم أن يبقى هو في الفورمة، وفي الإعلام، هبنقة الأخ الرئيس قد يكون وزيرا، قد يكون وزيرا يعطي الأسئلة لنائب حتى يسأل بدلا عنه، لمن؟ لقيادي عنده هذا أيضا هبنقة، ليش؟ لأنه يعتقد هذا الوزير، وهذا النائب بأننا لا نعلم أن هذه الأسئلة مررت، مررت من أجل هدف معين، هبنقة الأخ الرئيس اليوم عنده شهادة لا تسألني من أين أتى بها، فالكل عنده اليوم شهادة، لكن نسي هبنقة لما كان يقدم رسالة الدكتوراه أن من قدم عنه اختبار الإنجليزي مو هو واحد ثاني، هبنقة اللي يتكلم اليوم بالشرف هو ذات الشخص اللي زور شهادته، لكنه يدعي الشرف، وهبنقة آخر يعتقد أنه فاهم القانون وفاهم الدستور، ومن خلال همزات وغمزات بعض الوزراء يقدم الأسئلة، ويطالب بإسقاط فلان، وإسقاط فلان، وإذا ما سويت راح نستجوبك، وطبعا بكل الأسف هناك من يصغي لهبنقة كما صغت بعض الأسماء هنا في المجلس، كنا نأتيهم في الاستراحة ونقول لهم: شنو رأيك؟ يقول والله الذي لا إله إلا هو بأنه استجواب مثلا باطل، بأنه موقف باطل طيب وقف معانا، دعواتي معاكم، ليش؟ لأن هذا الإنسان لا يخاف من الله عز وجل أبدا، ولا يخاف من الناس هذا همه مجموعة خبيثة موجودة في «تويتر»، تقول عنه بطل ولذلك هذا الدور مورس على نواب كثيرين، أحدهم كان يطعن فينا لما مورس عليه نفس الدور بكى وحزن وتألم سبحان الله، ما أنت ما تحتاج تصير جذي، أنت قاعد تشوف غيرك، أنت لا تطيع الأحمق، يقول «ديكارت»: إن من أصعب ما يوجد في الديموقراطية أنك تجبر أنك تستمع للأحمق إلى هذا الهبنقة، فما رأيي ذكرت اليوم بأن هبنقة هذا أصبح قائدا من قادة المعارضة، (2006م)، الأخ الرئيس في (2006م) اختلفنا مع العم جاسم الخرافي، رحمة الله عليه، لم نصوِّت له، انتهت الانتخابات طوينا الصفحة، وفتحنا صفحة جديدة، في هذا المجلس هبنقة لا يريد أن نطوي هذه الصفحة، يريد أن نستمر بهذه الصفحة، جاء الأخ عبيد مع الأخ حسن، مع الأخ مهلهل فتحوا ما يسمى بالحوار الوطني، بمباركة من؟ مباركة ولي الأمر، وخرجوا بما خرجوا به من توصيات، وأنا أعتقد ما نحن فيه الآن، من يعني من تغير بسيط على المشهد، وبفضل هذه التحركات.



الأفضل ألا يستمر (هبنقة) في جرّ الناس، الأفضل أن يعري المثقفين والواعين في هذا المجلس (هبنقة)، ويوقفونه عند حده، لأنه مو معقول احنا راح نستمر بهذه المنهجية للأخير، مو عيب أن الأخ عبدالعزيز الصقعبي ولا الإخوان في الحركة الدستورية طالبوا بقانون، ما هو عيب، ما هو عيب بأن الأخ حمدان مارس حقه في استجواب وزير، ما هو عيب، العيب إن احنا كل واحد فينا يشكك في الثاني، هذا العيب، العيب في واحد عندي هنيه يدفع حق حسابات إخبارية، اطعن في أحمد الشحومي، اطعن في فلان، اطعن، صوره بأنه مرتزق، مرتشي، كذا، كذا، كذا، حتى تنتهي هذه السيمفونية ما راح تنتهي، (هبنقة) الأخ الرئيس، يعتقد أنه المخرج والممثل، وأن المشهد لم يتغير، لأن (هبنقة)، يا حبيبي المخرج تغير، المخرج مو نفس المخرج، المخرج اللي كان مو هو المخرج الحين اللي ما عنده وسعة صدر عليك، يا (هبنقة) المشهد إذا انت تعتقد أنك تكتب السيناريو في مخرج ممكن يجي يطقك على رأسك ويغير كل السيناريو، يا (هبنقة) اصحى لا تخلي النهاية ما هي نهاية فيلم مصري، لأ، النهاية راح تكون في نهاية حزينة، نهاية فيلم هندي، أنتم معتقدين منتشين بضرب الكويت، منتشين بضرب الكويت، كل واحد فيكم يطلع، هذا مرتشي، هذا خان الأمانة، هذا فاسد، ما بقى واحد في الكويت، ما بقى واحد من شعب الكويت لم يجلد، لأن (هبنقة) يريد هذا الدور، الأخ (هبنقة) كان مجرد كتكوت، التفت على الناس، زاد حمقه، كان مجرد فراغ، كان كومبارس في المشهد، اليوم صار هو يعتقد أنه هو البطل الرئيسي ويمكن المخرج، لكن اصحوا، اصحوا ترى المخرج تغير، ترى المشهد تغير، وترى سيناريو ما عاد بيدكم بس، واصحوا يا أهل الكويت، ترى بلد خير، بلد نعمة، اصحوا لا تعتقدوا أن التطبيل حق بعض النواب سيأتي بالفرح والإنجاز، اصحوا لأن القضايا لا تحل بالخلاف والنفاق والكذب والدجل، و(هبنقة) هو ذلك المسؤول، أو الشخص المتنفذ أو ذو المكانة في قبيلته أو طائفته، اللي يرفع صوته علشان يقولون اسقوه من كنافة الأمير زهير، فيسقونه فيسكت، أنا أقول له أيضا كنافة الأمير زهير رفعت، ما عادت في كنافة الأمير زهير، اصحى، اصحى، اصحى، اصحى، ولا تحاول أبدا، حاول كما شئت، بس لا تجي صوبي، ما راح منك، (هبنقة) الأخ الرئيس، الناس ما عادت، يعني ما عادت تعشق إلا سماع الدجل والكذب والافتراءات وافضح فلان وشهر بفلان، وفلان ما دام وقف هذا الموقف معناته وراء كذا، وفلان لأن كذا معناته في بلاء، في زمان ضاعت فيه الفروسية، أصبح المتلون الأحمق، الكذاب، الأشر، يحاول أن يجر معه قطيعا من الحمقى لتقود البلد، أي بلد؟ هذا البلد الطيب، هذا البلد الطيب، اللي انتو تقولون عنه ما في إلا فاسد، والله كل شواهد الدنيا تقول ان شعب الكويت أغلبهم أحرار صالحون، يخافون الله عز وجل، حتى النعم الأخ الرئيس، لم نعد نستلذ بها، نعم ونعم، تدرون ليش أنا ونعم، تدرون ليش أنتم نعم، تدرون ليش كل مسؤول نعم، لأنه ولد كويتي، احمدوا ربكم على نعمة الكويت، يجيني يشكك بولائي ووطنيتي من جاء الكويت سنة 1978م، ويعتقد أن الرؤوس تتساوى، لأ الرؤوس ما تتساوى الولاء في القلب، وفي الضمير وفي الروح، هذا بلد لا يبنى بالكلام، لا يبنى بالحقد، لا يبنى بالدسائس والنفاق والدجل، هذا البلد بناه آباؤكم، بس أنا أقول لك إياها يا (هبنقة) سحقا لأفكارك، خبت وخاب مسعاك، وأقول لعموم أهل الكويت، لا تقتلوا كل شيء جميل في البلد، لا تحاولوا أن تصنعوا من (هبنقة) دون أن تعلموا بطلا، أما إني أقول:

تغاضيت حشمه والتغاضي عن الانذال

اذا ما يزيد العز ما نقص الهيبة

يقولون كيف الحال واقول كيف الحال

يعذربني اللي كنت اغطي عذاريبه،

تمرجل بطيبي يحسب انه شنيبه طال

ولا يدري اني لا بغيت احلق شنيبه

ادزه ثلاث اميال يرجع بعشر اميال

ارزه مابين الناس والناس تدريبه

أنا أقول له (كزه) (3) أميال، يرجع (10) أميال

أرزه بين الناس والناس تدري به

أنا يا (هبنقة) لن أنحني لغثاء سيلك ولا لكذبك ولا لجدلك، أنا يا (هبنقة) عشت رجلا سأموت رجلان رغم أنفك أنت والـ (هبنقات) الأخرى معك، وشكرا للأخ ضاري البوغقان، الشاعر لأن باقي بيت لازم أقوله:

لكن الردي لا صار عم، بن عم وإلا خال، هذا والله اللي تبتلش وش تسوي به، أقول في محيطي وعائلتي (هبنقة) قد اتخذ شكل مسيلمة الكذاب، لكن أقول حق مسيلمة الكذاب اللي كتب أبيات شعر يحاول يؤجج ضدي، أقول لزمنا الصمت يوم الصمت في بعض المواقف طيب، وقفلنا دون وجه هالشر بالمفتاح بيبانه، مو بنت اللي اللي تعلمني المرجلة، مو في أحد فينا هنيه بالقاعة وصلوا الناس علشان الناس علشان إحنا نعلمه المرجلة، لأ، الإمام الشافعي يقول:

يخاطبني السفيه بكل قبح

وأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة فأزيد حلما

كعود زاده الإحراق طيبا

ويقول أحد الحكماء: أفضل طريقة لخداع الأحمق هي أن تجعله يعتقد بأنه يخدعك.

وأخيرا الأخ الرئيس، أعود وأكرر، نحن أمام خيارين، إما أن نختار العقل لقيادة الأمة والناس، وإما أن نختار (هبنقة)، كل هدفه حرق هذا المجلس، وهذا المجلس مو مسؤوليتكم فقط، ولا حق لكم، مو لأنكم نجحتم صرتوا أبطال، أبدا، ممكن كلنا نعيد الانتخاب لنسقط، بس إحنا ما كنا نشيل (غل) حق نفسنا، وكنا سنة وشيعة، وحضر وبدو نفس الشيء، نختلف والله يا إخوان في من نواب 2006م بعض هذيل الـ (هبنقة) كانوا يتمنون يأخذون معاهم صورة، صورة، يوقف يصف كذي يأخذ صورة، الحين هذا قام يطعن في اللي بـ 2006م، صورة، لكن احنا لما طلعنا في 2006م وتعلمنا من صالح الفضالة، عبدالله الرومي، جاسم الخرافي، أحمد السعدون، مسلم البراك، وغيرهم، من كرام، أنا وأخوي مرزوق وغيره، تعلمنا طبعا حسن قبلنا، عدنان قبلنا، السعدون أيضا قبلنا، تعلمنا شنو، أن المعركة تنتهي بانتهاء الجلسة، خلاف ما هو شخصي، لكن تروح تؤلب الناس لقتل نائب، والله إنك مسخرة وجودك في هذه القاعة، والله إنك مسخرة وجودك في هذه القاعة، والمسخرة الأكبر أن يستمر (هبنقة) بقيادة المشهد، وأن تخافوا كلكم من «التويتر» قبل أي استجواب وبعد اي استجواب.

مخافة الله عز وجل هي ضالة المؤمن، مخافة الله عز وجل ما راح نعلمها ولا راح ندرسها فقط حق أبنائنا، هذه في العقيدة وفي اليقين، أما كل واحد حب يسوي نفسه بطل، راح ضرب كرامات الناس وأهانها، وأنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ما قيل عني وعن أي إنسان، لم يصب من هذه الحياة إلا شرفه، يريد شرفه، ويرد عفته، أملك قراري غصبا عليك وأملك رأيي غصبا عليك، سأبقى شجاعا هنا، وسأبقى شجاعا تحت، وسأبقى شجاعا لآخر لحظة لي في هذا المجلس، وجزاكم الله خيرا.