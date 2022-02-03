بداح العنزي



وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة محمد الرقيب على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الأمراض السارية بالقطعة 1 بمنطقة الأندلس شريطة تقديم دراسة مرورية.

وقال الرقيب: تمت إحالة طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات مقابل قطعة 4 بمنطقة عبدالله المبارك، والموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مواقف سطحية للسيارات وجسر مشاة واستراحة لطلبة كلية التربية، والموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لجمعية العمرية لإقامة فرع تموين ضمن القطعة 5 بمنطقة العمرية.