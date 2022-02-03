بداح العنزي

أوصت لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالوهاب بورسلي برفض طلب وزارة الداخلية تخصيص الحديقة الواقعة بمنطقة أبو الحصانية قطعة 11 لصالح نادي ضباط الشرطة.



وقال بورسلي ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلغاء موقع محطة 40 بمنطقة أبوالحصانية قطعة 10 وتخصيص موقع لمحطة ثانوية، بديلا عنها، مبينا أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن اعتماد وتثبيت التنظيم المروري لشارع مالك الصباح مقابل الفنطاس بمنطقة ابوفطيرة قطعة1.



وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 1.