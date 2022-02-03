عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن مفتشين من الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة قاموا بجولات ميدانية على سوق المواد الإنشائية بمنطقة الشويخ الصناعية لرصد ومتابعة الأسعار ورفع تقارير لمسؤولي الوزارة. وأضافت المصادر ان التقارير التي يعدها الجهاز تخص مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطابوق.



ولفتت المصادر إلى ان المفتشين تفاعلوا مع القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان مؤخرا بشأن تعديل تسمية الطابوق الأبيض العازل ليكون «الطابوق العازل»، في خطوة من شأنها إلغاء احتكار إحدى مواد البناء الأساسية المدعومة للمواطنين مما يدفع بخفض أسعاره وتنوع منتجاته المعروضة بالسوق المحلي.



وأشارت المصادر إلى ان هذا القرار يعتبر بداية نحو اتخاذ قرارات تهدف إلى الحد من عمليات الاحتكار في مواد البناء.