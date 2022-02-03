واصلت الجهات المعنية تسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في مراكز التسوية بدير الزور والرقة وحلب وريف دمشق في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن والأمان في المناطق المحررة.



وأكد محافظ الحسكة السورية، اللواء غسان حليم خليل، بحسب صحيفة «الوطن» السورية، تواصل التسويات في مراكز التسوية في مسكنة بريف حلب الشرقي وبلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي وبلدة السبخة بريف الرقة الشرقي ومدينة دير الزور، والتي شهدت إقبالا متزايدا في أعداد الراغبين في الانضمام إليها. وأكدت صفحة «محافظة حلب» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استمرار توافد المواطنين على مركز التسوية في مسكنة، وأن المركز يشهد إقبالا متزايدا من الراغبين في الانضمام إليها.



على خط مواز، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن الجهات المختصة قامت بفتح المجال أمام أبناء قرى المقيليبة والطيبة وعين البيضة وعين السودا والزريقية وإركيس والقلعة والديرخبية للانضمام إلى عملية التسوية إلى جانب أبناء بلدة زاكية في المركز الذي افتتحته ضمن البلدة.