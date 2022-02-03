بين مدير التشغيل والصيانة في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات «سادكوب» عيسى عيسى، أنه لم يطرأ أي تغير على آلية الحصول على المحروقات بالنسبة للفئة المستبعدة من الدعم، وأن عليه انتظار وصول الرسالة بالنسبة للحصول على البنزين أو الغاز، كما كان الحال قبل رفع الدعم، لكن بالسعر الحر للمادة.



وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية، أوضح عيسى أن نقطة البيع للمادة يصلها إشعار بأن البطاقة مدعومة أم لا، وبناء عليه يتم احتساب السعر.



وعن إمكانية حصول المستبعد من الدعم على كميات إضافية من المادة لأنه يدفع بالسعر الحــر، أكد عيسى عدم إمكانية ذلك بسبـــب محدودية التوريـــدات نتيجـــة العقوبات الاقتصادية، ما يحتم الاستمرار بعملية إدارة النقص بالمادة.



وأعلنت شركة محروقـــات، أن إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنويا للبطاقات المستبعدة يبلغ أكثر من ألف مليار ليرة سورية.