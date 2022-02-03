قُتل رجلا أمن بالرصاص في حرم كلية في ولاية فيرجينيا الأميركية الثلاثاء، بينما أدى إطلاق نار في إحدى مدارس مينيسوتا في اليوم نفسه إلى مقتل طالب وإصابة آخر، وفق الشرطة.



وأعلنت شرطة ولاية فيرجينيا في بيان على «تويتر»، أن رجلي أمن أحدهما مسؤول عن سلامة حرم كلية «بريدج ووتر» في فيرجينيا قتلا بالرصاص قبل أن يفر المشتبه فيه بإطلاق النار من مكان الحادث.



وذكرت شرطة ولاية فيرجينيا أنها ألقت القبض على المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ 27 عاما ويدعى ألكسندر وايت كامبل، مشيرة الى أنه كان مصابا «بجرح غير مهدد للحياة جراء طلق ناري»، ووجهت إليه تهمة القتل العمد.



وأفاد العديد من الطلاب لصحيفة «واشنطن بوست» بسماع طلقات نارية بالقرب من مبنى الدراسة في حرم الكلية واضطرارهم الى الاحتماء في مكانهم لأكثر من ثلاث ساعات.



وفي مينيسوتا أعلن مسؤولون وقوع إطلاق نار في بلدة ريتشفيلد خارج مينيابوليس ظهرا أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر.